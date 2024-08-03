Россия вздрогнет: Волочкова с флагом в руке рассказала про сенсационный дуэт с Shaman

Анастасия Волочкова – не только знаменитая балерина, но и певица. На концерте "Новое Радио ДВИЖ" танцовщица и вокалистка сообщила, что скоро страна вздрогнет.

"Танцую, я конечно, лучше, чем пою, – улыбается Волочкова. – Но я расцениваю исполнение песен просто как еще одно свое амплуа. Я ведь – единственная российская поющая балерина. В моем альбоме под названием "Вселенная" уже 24 трека, он есть на всех музыкальных платформах"

Волочкова признается, что много работала перед тем, как запеть – брала уроки вокала. "Перед записью каждой песни я занималась вокалом, – говорит Анастасия. – А первую песню для меня "Балерина" написал Игорь Николаев, тут уж мне надо было соответствовать. Это песня про мою судьбу. А потом Игорь Николаев и Алла Пугачева вывели меня на сцену именно как вокалистку. Для меня это большой знак".

При этом, как признается Настя, дома она не поет. "Я с пяти лет стеснялась это делать, – пояснила она. – Хотя спеть – это проще, чем выйти и станцевать на пуанта. Поэтому у станка я занимаюсь каждый день, репетирую".

Но что если самой известной балерине страны сделать коллаборацию с главным артистом нашей Богохранимой державы – с Shaman? "В конце своего нового шоу "Одержимость" я выхожу с российскими триколором в руках, – говорит Волочкова. – Мне кажется, такой мой выход будет уместным и в клипе Shamana. И даже, может быть, не петь мне самой, а просто создать интересный образ". Будем надеяться, что на концерт Shaman 22 августа на Красной площади задумка Волочкова исполнится. Москва тогда ахнет, а Россия – вздрогнет.