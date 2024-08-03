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Суббота 3 августа

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Дети от новой женщины: как 62-летний Том Круз собирается начать жизнь с чистого листа

Дети от новой женщины: как 62-летний Том Круз собирается начать жизнь с чистого листа
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Том Круз, несмотря на свой солидный возраст, не собирается спокойно доживать свою жизнь. Актер считает, что у него еще есть шанс начать жизнь заново.

После трех разводов и одиночества, актер решает сделать четвертую попытку построить семью. У него есть свои причины для этого: отношения с детьми от предыдущих браков, к сожалению, не сложились так, как ему хотелось бы. Старшие приемные дети, Изабелла и Коннор, которых он усыновил вместе с Николь Кидман, стали взрослыми и ведут свою жизнь, а младшая дочь Сури, рожденная от Кэти Холмс, также видится с отцом не так часто, как хотелось бы.

По информации инсайдеров, Круз устал от одиночества и активно ищет новую спутницу жизни. Он осознал, что ему необходимо не только создать крепкие отношения, но и обрести семью. Однако у Тома есть свои требования к будущей жене. Помимо личной совместимости, он хочет, чтобы его избранница была одобрена кураторами из церкви Сайентологии — религиозной организации, к которой актер принадлежит уже много лет. На данный момент ни одна из женщин, с которыми он встречался, не получила такого одобрения.

Последней надеждой Тома была Эльсина Хайрова, с которой у него завязались отношения в начале этого года. Однако их роман закончился в феврале. По одной из версий, разрыв произошел из-за того, что Эльсина, имеющая дочь от предыдущего брака, не хотела заводить больше детей. По другой версии, она просто не удовлетворила требования сайентологов. Несмотря на это, Круз не теряет надежды и продолжает поиски.

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3 августа 2024, 16:21
Том Круз. Фото: соцсети
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