Сигнал королевской семье: Меган Маркл появилась на публике с вещью покойной принцессы Дианы

Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания. Во время своего визита в Колумбию она надела серьги-бабочки, которые когда-то принадлежали ее покойной свекрови, принцессе Диане.



Этот жест стал не только данью памяти, но и символом ее стремления сохранить связь с королевской семьей, несмотря на напряженные отношения с ней. Во время своего четырехдневного визита в Колумбию, Меган выбрала эти уникальные украшения для посещения школы Colegio La Giralda в Боготе.

Серьги, которые принцесса Диана носила в 1986 году во время поездки в Канаду, стали важным элементом ее наряда. Меган общалась с детьми на испанском языке, осматривала кампус и принимала участие в сеансе рисования — все это подчеркивало ее желание быть ближе к людям и поддерживать связи с обществом.

Стоит отметить, что решение Меган надеть серьги-бабочки было весьма символичным. Принцесса Диана работала воспитательницей в детском саду до своего замужества, и этот момент стал особенно значимым для Меган, которая также активно участвует в благотворительных проектах и поддерживает детей. Таким образом, она не только отдала дань уважения своей свекрови, но и подчеркнула свои собственные ценности.

После отъезда из Великобритании, где Меган и Гарри покинули королевскую семью, она забрала с собой некоторые драгоценности. Хотя большинство украшений осталось на родине, это решение могло быть связано с желанием избежать того, чтобы Кейт Миддлтон, которая периодически носит украшения Дианы в знак уважения к ее памяти, получила доступ к этим серьгам. В этом контексте серьги-бабочки становятся не просто аксессуаром, а символом борьбы за свою идентичность и независимость.

Принцесса Диана трагически погибла в 1997 году, оставив после себя не только наследие любви и заботы о людях, но и множество драгоценностей, которые продолжают вызывать интерес. Сыновья Дианы, Гарри и Уильям, также унаследовали некоторые из ее украшений. Например, кольцо с сапфиром стало знаковым для Кейт Миддлтон, которая носила его с гордостью как символ любви и преемственности.