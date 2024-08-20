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Вторник 20 августа

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Сигнал королевской семье: Меган Маркл появилась на публике с вещью покойной принцессы Дианы

Сигнал королевской семье: Меган Маркл появилась на публике с вещью покойной принцессы Дианы
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Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания. Во время своего визита в Колумбию она надела серьги-бабочки, которые когда-то принадлежали ее покойной свекрови, принцессе Диане.

Этот жест стал не только данью памяти, но и символом ее стремления сохранить связь с королевской семьей, несмотря на напряженные отношения с ней. Во время своего четырехдневного визита в Колумбию, Меган выбрала эти уникальные украшения для посещения школы Colegio La Giralda в Боготе.

Серьги, которые принцесса Диана носила в 1986 году во время поездки в Канаду, стали важным элементом ее наряда. Меган общалась с детьми на испанском языке, осматривала кампус и принимала участие в сеансе рисования — все это подчеркивало ее желание быть ближе к людям и поддерживать связи с обществом.

Стоит отметить, что решение Меган надеть серьги-бабочки было весьма символичным. Принцесса Диана работала воспитательницей в детском саду до своего замужества, и этот момент стал особенно значимым для Меган, которая также активно участвует в благотворительных проектах и поддерживает детей. Таким образом, она не только отдала дань уважения своей свекрови, но и подчеркнула свои собственные ценности.

После отъезда из Великобритании, где Меган и Гарри покинули королевскую семью, она забрала с собой некоторые драгоценности. Хотя большинство украшений осталось на родине, это решение могло быть связано с желанием избежать того, чтобы Кейт Миддлтон, которая периодически носит украшения Дианы в знак уважения к ее памяти, получила доступ к этим серьгам. В этом контексте серьги-бабочки становятся не просто аксессуаром, а символом борьбы за свою идентичность и независимость.

Принцесса Диана трагически погибла в 1997 году, оставив после себя не только наследие любви и заботы о людях, но и множество драгоценностей, которые продолжают вызывать интерес. Сыновья Дианы, Гарри и Уильям, также унаследовали некоторые из ее украшений. Например, кольцо с сапфиром стало знаковым для Кейт Миддлтон, которая носила его с гордостью как символ любви и преемственности.

Телеграм канал

20 августа 2024, 03:26
Меган Маркл. Кадр: YouTube
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Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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