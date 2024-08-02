Алсу нашла себе интересное занятие на фоне болезненного развода с Абрамовым

Несмотря на поданный иск о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым, певица Алсу продолжает вести свою жизнь в привычном ритме. Развод – это всегда непростой процесс, но, похоже, певица справляется с ним с достоинством и грацией.



В социальных сетях поклонники активно поддерживают ее, однако сама артистка демонстрирует, что не собирается сдаваться и продолжает радоваться жизни. В недавнем видео, опубликованном в телеграм-канале РИВ ГОШ, Алсу поделилась своими буднями.

Она рассказала, что старается максимально продуктивно использовать свое время. Артистка активно работает над новыми композициями, что занимает большую часть ее дня. Музыка всегда была для нее источником вдохновения и самовыражения, и сейчас это особенно важно для поддержания внутреннего баланса.

Помимо творческой деятельности, Алсу уделяет внимание своему внешнему виду и самочувствию. Она регулярно посещает салоны красоты, где балует себя различными процедурами. Артистка понимает, как важно заботиться о себе в такие непростые времена. Кроме того, она не упускает возможность наслаждаться жизнью и проводит время в лучших ресторанах Москвы. Это позволяет ей отвлечься от забот и насладиться атмосферой уюта и комфорта.

Недавно в прессе появилась информация о том, что певец Николай Басков флиртовал с Алсу во время съемок шоу "Маска". Эта ситуация привлекла внимание поклонников, ведь оба артиста известны своим обаянием и харизмой. Басков эмоционально отреагировал на выступление Алсу, что стало ярким моментом на съемочной площадке.