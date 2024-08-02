Рай и в шалаше? Мужчина предложил заявившей о своей любви Волочковой жизнь в хибаре

Анастасию Волочкову ждут "райские кущи".

Балерина Анастасия Волочкова никак не может построить свою личную жизнь. Она неоднократно влюблялась, но в итоге оказывалась в одиночестве. Звезда давно перестала делиться фото с мужчинами, поскольку каждого ей приписывают в любовники.

Но недавно Волочкова сама рассказала журналистам о переменах на личном фронте. Она заявила, что снова влюбилась. Правда, показывать своего избранника Анастасия не стала, мотивируя это тем, что не хочет видеть "гадости" в комментариях. Кроме того, знаменитость рассказала, что "наполнена любовью до краев" и не собирается это скрывать.

В то же время близкий друг примы Прохор Шаляпин, который сейчас отдыхает за границей, не забывает уделять время балерине. Так, на прошлой неделе он публично признался Насте в любви, а теперь продемонстрировал "роскошный" подарок, который приготовил для 48-летней подруги.

Певец предложил заявившей о своей любви Волочковой совместную жизнь в хибаре, а точнее в пустыне Аризоны, ведь с милым рай и в шалаше.

"Здесь будет костер, который будет нас греть, ничего лишнего", – добавил Шаляпин.

Поклонники предположили, что именно Прохор является тем самым избранником балерины. Ведь в последнее время они часто появляются вместе на публике, а до отъезда в Америку Шаляпин заявлял о совместных планах на будущее, общих детях. Кроме того, судя по соцсетям Волочковой, пара провела вместе жаркую ночь в бане Анастасии