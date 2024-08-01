У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество

Елена Степаненко будет бороться за свое богатство.

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко в прошлом году получила от своей почившей подруги Натальи Маголы неслыханное богатство. Умирая, Наташа завещала артистке почти все свое имущество, которое оказалось достаточно внушительным: квартира в центре Сочи, дома на Рублевке в Москве, несколько элитных автомобилей и антиквариат. Не удивительно, что родные женщины, которых она оставила ни с чем, решили бороться за недвижимость в суде.

Сестра умершей рассказала, что Степаненко добровольно отказываться от наследства не намерена и общается с семьей подруги только через своего представителя. Несмотря на это, они с родительницей будут доказывать, что, оставив все нажитое подруге, Наталья была не в своем уме и грозятся отобрать имущество у бывшей Петросяна.

Брат и сын экс-мужей Маголы тоже фигурируют в иске: им Наталья оставила дома на Рублевке и Николиной горе, а также "Мерседес", землю и гараж.

Родственники считают, что лучше бы все наследство отошло церкви, чем оказалось в руках Степаненко. Семья представила суду переписку, которая, как считают близкие Маголы, будет служить доказательством невменяемости умершей. Кроме того сестра уверена, что наследники могли быть в сговоре, чтобы получить в свои руки чужое имущество и поэтому готовы провести все необходимые экспертизы.

Суд уже назначил процедуру проверки завещания. Специалисты исследуют документ на подлинность, после чего будет созвано очередное заседание суда.