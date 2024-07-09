415 процентов пенсии: с орденом "За заслуги перед Отечеством" Цой получила много льгот

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку России Аниту Цой орденом "За заслуги перед Отечеством I степени". "За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу" – говорится в приказе главы государства. Эта высокая награда дает Народной артистке и ряд льгот.



Орден "За заслуги перед Отечеством" был учрежден в 1994 году. Автором дизайна награды является художник Евгений Ухналев.

Кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" положена ежемесячная выплата в размере 415% от социальной пенсии. Фиксированный размер социальной пенсии в 2024 году — 5 034,25 рублей. Таким образом, Аните Цой будут выплачивать почти 26 тысяч рублей. Кроме того, ей положена кидка в размере 50% на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в муниципальном транспорте по всей стране, возмещение расходов на пользование проводным телефоном и освобождение от взносов на социальное страхование.

Стоит заметить, что прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка. Так, с 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года № 805-ПП, пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей. Аните Цой до пенсии еще несколько лет – ей пока 53 года, а в 2024-м на заслуженный отдых выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения). Но когда она станет пенсионером, то будет получать и доплату от столичного градоначальника, и доплату за орден.