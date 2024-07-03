СТОП-техники для остановки эмоциональных качелей и тревожных состояний

Начните применять эти методы уже сегодня, и увидите, как существенно улучшится ваше внутреннее состояние.



В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с эмоциональными взлетами и падениями. Они могут повлиять на наше самочувствие, отношения с окружающими, на пищевое поведение, приводят к бессоннице и снижению эффективности работы. Иногда кажется, что тревожное состояние управляет нами, и мы бессильны что-либо изменить. Однако есть способы остановить этот водоворот.



СТОП-техники помогают нам переключиться с переживаний и тревоги на физические ощущения. Замедлитесь, ощутите свое тело, отделите себя от негативных эмоций. Психолог и кандидат психологических наук Мария Брюс поделилась с “Дни.ру” методами, которые позволяют моментально взять под контроль бурные эмоции. Внедряя их в свою жизнь, мы сможем смотреть на ситуации более трезво и принимать взвешенные решения.

Состояние присутствия здесь и сейчас

На первый взгляд, это кажется простым, но на самом деле требует практики. Способность быть именно сейчас в моменте, имеют единицы, по-настоящему переключать себя на ощущение присутствия. Именно этот навык и есть ключ к спокойствию. Когда мы можем волевым усилием перевести фокус с беспокойных мыслей и чувств на ощущение внутренней тишины и безмолвия, тогда и обретаем возможность жить в глубоком покое.

Ведь в моменты эмоциональных всплесков или тревоги нам так хочется кому-то что-то доказать, быть правыми. Ждем, кто бы нас спас, поэтому начинаем паниковать. А на самом деле мы ищем как будто того спокойствия, которое можем создать внутри сами. Вот этот навык является ключевым. И вот его и нужно научиться тренировать.

Дыхательные практики, медитации

Медитация — еще одна мощная техника. Если вы чувствуете, как вас захватывает вихрь эмоций, найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Устройтесь поудобнее, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Отпустите все тревожные мысли, представьте, как они улетают прочь с каждым выдохом. Направьте свое внимание только на дыхание. Если вас начинают отвлекать посторонние мысли, мягко верните себя обратно к дыханию. Всего несколько минут такой практики помогут вам восстановить внутреннее спокойствие и равновесие.

На первый взгляд, это кажется простым и известным инструментом. Но этому тоже нужно научиться.

Благодарность

Еще одна из эффективных техник, помогающих остановить эмоциональные качели — практика благодарности. Например, в моменты сильного гнева или разочарования найти то, за что можно по-настоящему быть благодарным. Взять оттуда для себя ресурс. Переключение фокуса с отрицательного на позитивное помогает снизить уровень тревожности и гнева, позволяет взглянуть на ситуацию под другим углом.

Применяя технику благодарности в сложные моменты, вы постепенно научитесь управлять своими эмоциями, а это способствует общему улучшению вашего состояния. Отмечайте моменты благодарности каждый день, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону.

Эти элементарные техники могут стать вашими мощными инструментами в борьбе с тревогой и эмоциональными перепадами.

Глубокое, размеренное дыхание помогает мгновенно уменьшить уровень стресса. Оно сигнализирует вашему мозгу о безопасности. Практика присутствия помогает увидеть, что большинство страхов и волнений — лишь плод нашего воображения. А закончив ваш день, перечисляя все, за что вы благодарны, вы наполнитесь радостью и спокойствием.

Данными техниками может овладеть каждый, достаточно лишь практиковаться регулярно. Попробуйте поэкспериментировать и адаптировать их под свои потребности. Осознание своих эмоций и поиск способов их управления поможет вам создать более сбалансированную и гармоничную жизнь.