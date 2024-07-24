Сбежавший к молодухе Петросян пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко: Ведьма натуральная

Евгений Петросян заговорил о бывшей жене.

После развода с Петросяном юмористка Елена Степаненко продолжает богатеть. В 2022 году она стала наследницей недвижимости в Сочи: подруга завещала ей две элитные квартиры и парковочное место. Стоимость имущества оценивается в 70 миллионов рублей.

Но вот оказалось, что это наследство, по мнению родных умершей Натальи, попало не совсем по назначению. У женщины остались мать и сестра, которые также претендуют на квадратные метры родственницы.

Летом прошлого года они подали в суд, заявив, что покойная не отдавала отчет собственным действиям из-за болезни, поскольку не могла оставить самых близких ей людей без жилья. К тому же Елена Григорьевна долгое время не общалась с приятельницей, а похороны и вовсе проигнорировала. Юмористка никак не комментирует ситуацию. С родными умершей она на связь не выходит, в суде участвуют ее представители.

Не так давно Степаненко пережила длительный бракоразводный процесс со своим мужем Евгением Петросяном. Ей удалось отсудить у бывшего половину имущества. Под раздел попали две квартиры в старинном московском доме, еще две столичные "однушки", подмосковная дача и несколько машино-мест с автомобилями. Помимо недвижимости знаменитости поделили картины, книги, антиквариат.

Петросян в настоящее время женат на Татьяне Брухуновой. Избранница моложе сатирика на 44 года и подарила ему двоих детей. Сбежавший к молодухе Евгений Петросян посочувствовал родственникам и пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко, назвав ее "ведьмой натуральной" в разговоре с родственниками умершей Натальи.

