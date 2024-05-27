Тяжелая утрата и горе настигли семью Игоря Николаева

Семья артиста и композитора переживает тяжелую потерю. Об утрате члена семьи Игорь Николаев сообщил в Telegram-канале.

Не стало ласковой, умной, доброй, преданной собаки Зои, а главное — надежного друга Игоря Николаева, а также его жены Юлии Проскуряковой. Шпиц дарил любовь семье и был источником радости более 14 лет, но в мае на фоне тяжелой болезни Зоя ушла. Известие об уходе домашнего любимца было объявлено в сообщении Telegram-канала, который принадлежит артисту и композитору, хозяину шпица.

"Наша Зойка была добрейшей собакой-умницей. Прожила на свете 14 лет и 8 месяцев. Все эти годы дарила нам свою любовь, ласку и преданность", — вечером 26 мая объявил Николаев, переживающий утрату и горе.

О тяжелом и болезненном состоянии собачки Зои, а также о ее скором уходе ранее извещала жена артиста Юлия Проскурякова. Она также объявляла о семейных переживаниях в Telegram, однако это было еще 9 апреля, когда преданная домашняя умница Зоя источала и жизнь, и радость.

У любимой артистами Зойки был рак молочных желез, она утратила зрение, потеряла зубы, но хозяева не теряли надежды и по-доброму ухаживали за членом семьи не только дома, а еще и на улице. В апрельских комментариях в Telegram Проскурякову спрашивали о семейном любимце.

"На улицу ее выводим, полежать, посидеть, воздухом подышать, так как из-за слепоты ей сложно ориентироваться", — отвечала Юлия, уточняя, что Зое уже много лет.

Несмотря на то, что шпицу было трудно ходить, в семействе надеялись, что собака проживет дольше — год или даже полтора года. Именно поэтому тяжесть утраты и горя, настигшая хозяев Зойки, невыразима.