У москвичей появилась возможность погрузиться в мир кино

В Кинопарке Москино можно интересно отдохнуть всей семьей.

В Москве появилась новое место культурного досуга — Кинопарк Москино — этой осенью была открыта первая очередь масштабного кинокластера. На территории 180 гектаров расположены съемочные павильоны, образовательный центр и кинотеатр.

Здесь можно глубже погрузиться в мир кино или просто интересно отдохнуть всей семьей. До конца года каждые выходные в кинопарке будут проходить тематические фестивали.

Подробно о том, как провести время в новом кинопарке, рассказали руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин и руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на брифинге в медиацентре Правительства Москвы.



В главной роли – тыква

В предстоящие выходные 12 и 13 октября пройдет городской фестиваль "Золотая осень", куда приедут фермеры из 65 регионов России.



Отдельную гастрозону отдадут и известным московским рестораторам, которые приготовят блюда из тыквы и сезонные напитки.

На фестивале можно будет попробовать и купить все, с чем у многих из нас с детства связана осень: варенье, соленья, овощи и фрукты с грядки, сладости из яблок и ягод.

Занять детей и научиться чему-то полезному можно будет на мастер-классах. Выбирайте заранее, что вам интереснее, вот что мы выбрали:

— Русская традиционная чайная церемония. Гости попробуют четыре вида горячего напитка вприкуску с пряниками, баранками и сушками, а в конце все желающие смогут примерить павлопосадские платки, кокошники, картузы и сфотографироваться на фоне старинных самоваров.

— Мастер-класс по карвингу тыкв. Специалист научит детей и взрослых делать из овощей настоящие произведения искусства, вырезая на них орнаменты и узоры.

– Декорирование банок с помощью мешковины, кружев, лент, бусин, колосков и акриловых красок (потом эти банки будем использовать для солений – о пользе ферментированной еды говорят все модные нутрициологи)

– Изготовление свечей из вощины с добавлением эфирных масел, сухих трав и сухоцветов, а также бальзамов для губ из натурального воска (пригодится зимой, чтобы губы не обветривались!)

Для тех, кто ищет не хобби, а профессию, в Образовательном центре можно познакомиться с разными кино специальностями: режиссера, оператора, монтажера, осветителя и другими.

В эти дни Кинопарк превратится в большую фотозону со множеством арт-инсталляций и композиций из сена и цветов. Будут и тыквы, расписанные современными художниками-граффитистами.



Осень (и тыква!) настоящая, все остальное – декорации

В Кинопарке регулярно проводятся пешеходные экскурсии, названные "Киноэкспедиция". Участники посещают павильоны "Уездный город", "Питерский бар", "Центр Москвы", "Ковбойский городок", "Городской дворик", "Улицы Берлина", декорациях "Театра Гонзаги". Профессиональные гиды рассказывают секреты кинопроизводства в Кинопарке Москино и о том, какие проекты были сняты в этих декорациях – как сказали на брифинге здесь уже было снято 55 фильмов.

За саундтрек киновыходных ответственны кавер-группы – в живом исполнении прозвучат ретро-шлягеры и песни из кино.



В выходные 19 и 20 октября здесь ждут меломанов на Джазовый фестиваль – концерты, лекции, мелодии из фильмов и звезды российского джаза.



Как попасть в Кинопарк



Вход на события кинопарка по выходным будет осуществляться по билетам, которые можно купить онлайн.



Приятный бонус: за любую покупку на ярмарке "Золотая осень" можно будет получить кэшбек и вернуть деньги за входной билет 12 и 13 октября.

Стоимость одного билета для взрослого составляет 600 рублей, для ребенка до 18 лет — 350 рублей. Покупка билета заранее обойдется дешевле – 500 рублей для одного взрослого. Купить билеты можно только онлайн, оплата наличными не предусмотрена.

Экскурсии "Киноэкспедиция" проходят в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00, длительность– 1 час 30 минут. Стоимость билета – 850 рублей, место сбора – Образовательный центр, билет можно приобрести на месте по qr-коду.



Добраться до кинопарка можно от метро "Теплый стан" или "Ольховая" – несколько автобусов и маршруток едут до остановки "Кинопарк Москино".