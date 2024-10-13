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Воскресенье 13 октября

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90 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста

90 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста
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13 октября 1934 года родился выдающийся киноактер, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров. Сегодня вспомним самые яркие роли артиста, которые навсегда останутся в памяти поклонников.

Дьяк Феофан — "Иван Васильевич меняет профессию"

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал настоящим феноменом, собрав более 60 миллионов зрителей и заняв 17-е место по посещаемости в истории советского проката. На первый взгляд, роль дьяка Феофана может показаться незначительной, ведь Крамаров появляется всего в нескольких сценах. Однако его игра настолько ярка, что каждый раз, когда он появляется на экране, зрители не могут удержаться от смеха. Особенно запоминается его знаменитая фраза про "икру заморскую, баклажанную", произнесенная с таким выражением, что она стала настоящим афоризмом.

Косой — "Джентльмены удачи"

Роль Косого в фильме "Джентльмены удачи" — одна из самых известных и любимых работ Крамарова. Даже будучи бандитом, его персонаж оказывается милым и обаятельным. Эта роль стала знаковой для актёра и запомнилась зрителям своей легкостью и юмором. Крамаров с любовью передал все чувства своего героя через мимику и жесты. Знаменитые фразы "Кто же его посадит? Он же памятник!" и "Все! Кина не будет! Электричество кончилось!" до сих пор вызывают улыбку у зрителей, и их интонация навсегда осталась в памяти.

Петя Тимохин — "Большая перемена"

В комедии "Большая перемена" Савелий Крамаров сыграл роль Пети Тимохина — жадного парня, который готов на все ради выгоды. Несмотря на кажущуюся отрицательность персонажа, Крамаров смог сделать его милым и забавным. Интересно, что герой Крамарова изначально не существовал в книге "Иду к людям", по которой снят фильм. Он был добавлен позже сценаристом, и благодаря таланту актёра вписался в сюжет органично.

Серега — "Не может быть!"

Эксцентричный ловелас Серега из фильма "Не может быть!" также стал одной из запоминающихся ролей Крамарова. Хотя он появляется всего в нескольких сценах, без него сложно представить фильм или его продолжение "Свадебное происшествие". Третья новелла картины рассказывает о нелепой свадьбе, где Завитушкин знакомится с девушкой в трамвае и назначает свадьбу через два дня, не зная даже, как выглядит невеста без верхней одежды. Эта комедийная ситуация подчеркивает талант Крамарова создавать яркие образы даже в кратких эпизодах.

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13 октября 2024, 06:09
Савелий Крамаров. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
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Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке

Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке
Яркие афиши, клоуны, акробаты, иллюзионисты – все это волшебный мир цирка. А что если мы перенесем этот дух зрелищности в советского кино? Предлагаем вам испытать свои знания в уникальном тесте, где по одному кадру нужно будет угадать, из какого советского фильма он взят.

Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера

Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера
Сегодня 56-летие отмечает любимец публики – Хью Джекман. В фильмографии актера уже более 80 проектов, а среди полученных наград – "Золотой глобус", "Сатурн", "Тони", "Эмми" и "Грэмми". Рассмотрим главные картины, которые стали знаковыми в карьере этого выдающегося актера.

ТЕСТ: Всего лишь четверть любителей советского кино ответят на 7/7 вопросов

ТЕСТ: Всего лишь четверть любителей советского кино ответят на 7/7 вопросов
Новый тест уже ждет любителей советского кино. Советское кино – это уникальное явление, которое характеризуется высоким качеством, глубокими сюжетами и выдающимися актерами.

Тест: угадай советский фильм по вывескам разных учреждений

Тест: угадай советский фильм по вывескам разных учреждений
Вывески в советских фильмах играли важную роль в создании атмосферы и передачи духа времени. Они не только информировали зрителей о месте действия, но и отражали социальные реалии и идеологические установки эпохи. Советские вывески часто имели яркие цвета и крупные шрифты, что делало их заметными на фоне серых городских пейзажей.

Сложный тест по фильму "Большая перемена"

Сложный тест по фильму "Большая перемена"
Вспомните знаменитую советскую картину "Большая перемена". Фильм "Большая перемена" вышел в конце 70-х годов и стал популярным среди советской молодежи.

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