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Среда 7 августа

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Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна

Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна
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Про симптомы диабета второго типа 75-летняя Алла Пугачева знает не понаслышке. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, влечет за собой множество гормональных и метаболических нарушений.

Алла Пугачева давно и серьезно больна. Она не любит говорить о болячках, но известно, что еще в начале 2000-х из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения артерий Примадонна решалась на многочасовую операцию. Тогда опытный российский хирург расширил ей коронарные сосуды с помощью четырех специальных трубок. Но стенты прижились плохо. Через несколько лет уже израильские врачи в поврежденную склеротическими бляшками артерию певицы вводили особый зонд, который расширил просвет сосуда.

Сегодня у пожилой Народной артистки СССР, как полагают эскулапы, появился риск лимфостаза нижних конечностей – нарушения оттока лимфы. Врачи говорят, что если это заболевание нижних конечностей не лечить, оно перейдет в необратимую форму, при которой наблюдается утолщение ног – слоновость. А в худшем случае результатом может стать лимфосаркома или генерализованный сепсис с летальным исходом.

Но считается, что в Израиле – лучшая медицина в мире. И есть шанс, что местные эскулапы продлят годы живущей там третий год тяжелобольной русской певице, чтобы она успела поставить маленьких деток на ноги и увидеть их взрослыми людьми. Это ее главная сегодня мечта.

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7 августа 2024, 18:09
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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