Муж Алсу перед заседанием суда о разводе сделал ход конем

Ян Абрамов решил поменять тактику.

Разговоры о разводе Алсу и Яна Абрамова немного приутихли на фоне других новостей шоу-бизнеса. Но тут супруг певицы сделал ход конем, чтобы изменить ход бракоразводного процесса. Бизнесмен сменил адвоката.

Теперь интересы Абрамова в суде будет представлять Александр Добровинский, который буквально на днях выиграл дело Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства против Любови Успенской. Сумма, конечно, оказалась не совсем той, на которую изначально претендовал его подзащитный (вместо 10 миллионов Успенская заплатит 70 тысяч), но факт победы нельзя не признать.

Добровинский уже подтвердил, что представлять интересы Абрамова будет теперь именно он. Также правозащитник добавил, что для супруга Алсу важно сохранить семью, но если не удастся, то главное, чтобы во всей этой истории не пострадали дети.

Недавно Алсу призналась, что их отпрыски, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль, в курсе, что родители разводятся и приняли это. Исполнительница хита "Зимний сон" добавила, что чувствует себя нормально и сейчас для нее в приоритете работа. Она записывает новые песни и готова выступать с концертами.

Напомним, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году. Вместе вырастили и воспитали троих детей. 24 мая этого года исполнительница подала на развод. Причиной, по слухам, стала неверность супруга.

