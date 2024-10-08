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Вторник 8 октября

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Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября

Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября
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Октябрь – время премьер, релизов и громких выходов. Все самое интересное, самое вкусное, самое яркое! Не пропустите лучшие события по версии "Дни.ру"!

РЕЛИЗ

"Телефонный звонок"

Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит "Телефонный звонок". Авторами песни выступили поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Режиссёром видео стал Богдан Дараджиу. Действие клипа происходит на морском побережье. В уютном ресторане встречаются двое молодых людей. Интрига закручивается с записки с номером телефона. Герои ничего друг о друге не знают. Кто они, зрители выяснят в конце видео. Режиссер поместил героев в атмосферу 60-х. Стиль Софи Лорен и Бриджит Бардо является эталоном женственности – убеждена Наталья Гордиенко.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Золушка"

Проект "Театр в кино" начинает свой сезон со сказочной фантазии Леонида Вайнштейна – оперой "Золушка". Экранизация геликоновской постановки отличается особой фантазией: необычные масштабные декорации и современные голографические технологии поразят гостей своей зрелищностью. Опера – это увлекательное путешествие в мир чудес и праздника для всей семьи, которое станет для всех незабываемым, а, выйдя из зала, еще очень долго вы будете напевать арии Золушки и Принца из красочной сцены на балу!Киноверсия оперы позволит по-новому взглянуть на любимую сказку: многокамерная съемка и передовые технологии света и звука перенесут вас в волшебный мир, такой знакомый с детства, на большой экран. Киноверсию увидят в 70 городах России.

Уже в прокате.

Фото: пресс-служба / Антон Дубровский

ПРОЕКТ

"Голос поэта"

Финал первого всероссийского проекта "Голос поэта" соберет звезд отечественного хип-хопа и молодых артистов со всей России. Они исполнят знаменитые стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках: таким образом классика русской поэзии объединится с современной музыкой. Генеральный продюсер проекта Лина Арифулина, художественный руководитель ST Александр Степанов. На сцену выйдут Niletto, Звонкий, Бьянка, Mary Gu, HammAli и другие звезды. Они исполнят собственные музыкальные треки на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Роберта Рождественского и других. Организатор проекта "Голос поэта" — Фонд развития культуры "Отражение" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

12 ноября. Национальный центр "Россия".

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Odnono

Odnono — это indie-группа, соединившая в себе электронную и этническую музыку, хип-хоп и поэзию. За 10 лет музыканты успели выступить на ключевых российских фестивалях, выпустить больше 10 релизов и найти свою нишу на локальной сцене, собирая при этом солдауты в Индии, Тайланде и на Бали. На последнем концерте в этом сезоне группа представит электронную программу в полном составе и презентует новые треки "Корабли" и "Космодром".

10 октября, клуб PRAVDA.

CКОРО

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России

В юбилейном концерте Владимира Спивакова зрителей ждет полтора часа мастерского исполнения легендарных композиций П.И. Чайковского: Полонез из оперы "Евгений Онегин", вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, ноктюрн для виолончели с оркестром, фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик". Вас ждет встреча с жемчужиной мировой классической сцены – Национальным филармоническим оркестром, состоящем из музыкантов-новаторов, подаривших миру уникальную манеру игры, сочетающую в себе великие традиции и современные технологии исполнения.

26 октября, Vegas City Hall.

Фото: пресс-служба

"Безумные влюбленные"

В центре событий Фениса, влюбленная в своего соседа, красавца Люсиндо. Однако юноше нравится другая дама – статная Херарда. Она играет с чувствами молодого ухажера и заставляет добиваться своей любви. Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо, неуклюжий старик Бернардо. Любовные треугольники в спектакле превращаются в любовные квадраты, и разобраться, кому с кем суждено быть становится чем-то невероятным... В ролях: Анастасия Акатова, Александр Мохов, Владимир Шульга, Сухраб Хайлобеков, Елена Анисимова, Татьяна Циренина и другие.

22 октября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Феллини Циркус"

"Высокие Братья"– уникальное явление в мире современного цирка и театра. Это самобытный коллектив, который творит на сцене совершенно невероятные, необъяснимые вещи. Вас ждут новые репризы, новые формы клоунады и цирка, полная импровизация и контакт со зрителем, абсолютно непредвиденные обстоятельства и феноменальные трюки, а главное – уже знакомые и любимые персонажи "Дурацкого цЫрка". Яркое представление в стиле немого кино – с забавными погонями, элегантными героями и цитатами Федерико Феллини. "Это будет спектакль-импровизация, спектакль-откровение, спектакль-размышление", – обещает режиссер спектакля Денис Васильев.

26 октября, Московский театр иллюзии.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 19:23
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лазарев вдали от Москвы рассказал о поиске любви

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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