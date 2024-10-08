Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября

РЕЛИЗ
"Телефонный звонок"
Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит "Телефонный звонок". Авторами песни выступили поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Режиссёром видео стал Богдан Дараджиу. Действие клипа происходит на морском побережье. В уютном ресторане встречаются двое молодых людей. Интрига закручивается с записки с номером телефона. Герои ничего друг о друге не знают. Кто они, зрители выяснят в конце видео. Режиссер поместил героев в атмосферу 60-х. Стиль Софи Лорен и Бриджит Бардо является эталоном женственности – убеждена Наталья Гордиенко.
Уже на всех цифровых площадках.
ПРЕМЬЕРА
"Золушка"
Проект "Театр в кино" начинает свой сезон со сказочной фантазии Леонида Вайнштейна – оперой "Золушка". Экранизация геликоновской постановки отличается особой фантазией: необычные масштабные декорации и современные голографические технологии поразят гостей своей зрелищностью. Опера – это увлекательное путешествие в мир чудес и праздника для всей семьи, которое станет для всех незабываемым, а, выйдя из зала, еще очень долго вы будете напевать арии Золушки и Принца из красочной сцены на балу!Киноверсия оперы позволит по-новому взглянуть на любимую сказку: многокамерная съемка и передовые технологии света и звука перенесут вас в волшебный мир, такой знакомый с детства, на большой экран. Киноверсию увидят в 70 городах России.
Уже в прокате.
ПРОЕКТ
"Голос поэта"
Финал первого всероссийского проекта "Голос поэта" соберет звезд отечественного хип-хопа и молодых артистов со всей России. Они исполнят знаменитые стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках: таким образом классика русской поэзии объединится с современной музыкой. Генеральный продюсер проекта Лина Арифулина, художественный руководитель ST Александр Степанов. На сцену выйдут Niletto, Звонкий, Бьянка, Mary Gu, HammAli и другие звезды. Они исполнят собственные музыкальные треки на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Роберта Рождественского и других. Организатор проекта "Голос поэта" — Фонд развития культуры "Отражение" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
12 ноября. Национальный центр "Россия".
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Odnono
Odnono — это indie-группа, соединившая в себе электронную и этническую музыку, хип-хоп и поэзию. За 10 лет музыканты успели выступить на ключевых российских фестивалях, выпустить больше 10 релизов и найти свою нишу на локальной сцене, собирая при этом солдауты в Индии, Тайланде и на Бали. На последнем концерте в этом сезоне группа представит электронную программу в полном составе и презентует новые треки "Корабли" и "Космодром".
10 октября, клуб PRAVDA.
CКОРО
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России
В юбилейном концерте Владимира Спивакова зрителей ждет полтора часа мастерского исполнения легендарных композиций П.И. Чайковского: Полонез из оперы "Евгений Онегин", вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, ноктюрн для виолончели с оркестром, фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик". Вас ждет встреча с жемчужиной мировой классической сцены – Национальным филармоническим оркестром, состоящем из музыкантов-новаторов, подаривших миру уникальную манеру игры, сочетающую в себе великие традиции и современные технологии исполнения.
26 октября, Vegas City Hall.
"Безумные влюбленные"
В центре событий Фениса, влюбленная в своего соседа, красавца Люсиндо. Однако юноше нравится другая дама – статная Херарда. Она играет с чувствами молодого ухажера и заставляет добиваться своей любви. Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо, неуклюжий старик Бернардо. Любовные треугольники в спектакле превращаются в любовные квадраты, и разобраться, кому с кем суждено быть становится чем-то невероятным... В ролях: Анастасия Акатова, Александр Мохов, Владимир Шульга, Сухраб Хайлобеков, Елена Анисимова, Татьяна Циренина и другие.
22 октября, Театр на Трубной.
"Феллини Циркус"
"Высокие Братья"– уникальное явление в мире современного цирка и театра. Это самобытный коллектив, который творит на сцене совершенно невероятные, необъяснимые вещи. Вас ждут новые репризы, новые формы клоунады и цирка, полная импровизация и контакт со зрителем, абсолютно непредвиденные обстоятельства и феноменальные трюки, а главное – уже знакомые и любимые персонажи "Дурацкого цЫрка". Яркое представление в стиле немого кино – с забавными погонями, элегантными героями и цитатами Федерико Феллини. "Это будет спектакль-импровизация, спектакль-откровение, спектакль-размышление", – обещает режиссер спектакля Денис Васильев.
26 октября, Московский театр иллюзии.