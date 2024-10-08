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Вторник 8 октября

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Подкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров

Подкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров
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Московская неделя моды продолжает работу в "Манеже". Стилист и певец Сергей Зверев, кажется, живет там в эти дни – ходит по показам, а между ними фотографируется с фанатами и высказывается в своем стиле. Что называется, не в бровь, а в глаз! "Эта неделя моды – имени меня!" – смеется суперзвезда.

Особенно впечатлил Зверева модный трибьют памяти Егора Зайцева. "Показ потрясающий, сложный, там такой крой, такой размах! – хвалит звезда увиденное. – Сейчас же мастера не могут даже плечики ровно пришить. Да что плечи – пуговицы не могут пришить! Покупаешь любое пальто, а там пуговицы криво пришиты. У них что, руки из ***пы, что ли растут?!"

А покупает Сергей вещи часто. "У меня огромное помещение, в котором хранятся костюмы, – рассказал поющий парикмахер. – И каждый раз надеть нечего – в этом я был, в том я появлялся, в том уже блистал".

При этом ему плевать на то, что говорят и пишут в Интернете о его экстравагантных образах. "Мэтров оценивают только мэтры, плюшевый десант мэтров не оценивает, – припечатал Зверев критиков. – Да то тут важно понимать, что если мэтр подкуривает чуть-чуть – то это будет одна оценка. Если подбухивает – то совсем другая. А если мэтр чуть-чуть не в себе, не в кураже, да еще и мой конкурент, то, конечно, он не поставит моему образу высокую оценку",

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

При этом Зверев знает себе цену.

"На мой уровень еще надо очень долго расти и очень много работать!" – уверяет суперзвезда.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 10:51
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яркие образы Сергея Зверева

Зверев не боится надевать необычные розовые костюмы с ботинками на каблуках.
Иногда он украшает свой образ необычными деталями, например, голубой бабочкой.
В некоторых случаях звезда предпочитает классические варианты костюмов.
Зверев редко отказывает себе в удовольствии примерить корону.
Зачастую с необычным головным убором он появляется на вечеринках и светских раутах
Иногда Зверев примеряет воистину величественные короны, которые не носили даже европейские монархи.
А летом Зверев может себе позволить надеть легкие белые штаны и соломенную шляпу.
Любит звезда дополнить образ и модной сумочкой.
Стилист часто экспериментирует с внешностью в красит волосы в разные оттенки.
Несмотря на солидный возраст, Зверев явно не перестает следить за своим стилем и не отстает от моды.

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