Подкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров

Московская неделя моды продолжает работу в "Манеже". Стилист и певец Сергей Зверев, кажется, живет там в эти дни – ходит по показам, а между ними фотографируется с фанатами и высказывается в своем стиле. Что называется, не в бровь, а в глаз! "Эта неделя моды – имени меня!" – смеется суперзвезда.

Особенно впечатлил Зверева модный трибьют памяти Егора Зайцева. "Показ потрясающий, сложный, там такой крой, такой размах! – хвалит звезда увиденное. – Сейчас же мастера не могут даже плечики ровно пришить. Да что плечи – пуговицы не могут пришить! Покупаешь любое пальто, а там пуговицы криво пришиты. У них что, руки из ***пы, что ли растут?!"

А покупает Сергей вещи часто. "У меня огромное помещение, в котором хранятся костюмы, – рассказал поющий парикмахер. – И каждый раз надеть нечего – в этом я был, в том я появлялся, в том уже блистал".

При этом ему плевать на то, что говорят и пишут в Интернете о его экстравагантных образах. "Мэтров оценивают только мэтры, плюшевый десант мэтров не оценивает, – припечатал Зверев критиков. – Да то тут важно понимать, что если мэтр подкуривает чуть-чуть – то это будет одна оценка. Если подбухивает – то совсем другая. А если мэтр чуть-чуть не в себе, не в кураже, да еще и мой конкурент, то, конечно, он не поставит моему образу высокую оценку",

При этом Зверев знает себе цену.

"На мой уровень еще надо очень долго расти и очень много работать!" – уверяет суперзвезда.