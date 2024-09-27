Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона

Александра Барыкина нет с нами уже 13 лет. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле автора таких известных песен, как "Букет", "За той рекой", "Аэропорт".



Александр Барыкин скончался в возрасте 59 лет на гастролях в Оренбурге 26 марта 2011-го Причиной его смерти стал повторный обширный инфаркт. Артист был на сцене, но почувствовал себя плохо. Он допел последнюю песню и с трудом ушел за кулисы, откуда его увезли на "Скорой" в больницу. Там его сердце остановилось...

На гражданскую панихиду в Театр эстрады пришли Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Расторгуев, Лолита... А организацией похорон занимался лично Иосиф Кобзон. Похоронили же артиста на 6-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы. Через три года там открыли красивый дорогой памятник работы скульптора Валерия Белых.

Надгробная композиция представляет собой гранитную плиту с разломом посередине, в котором находится скульптура Барыкина в полный рост с любимой гитарой в руке. "Я снова с музыкой своей", — выбито на надгробии. Композиция выполнена вручную из цельного камня. Трудоемкость резки обусловила долгий срок изготовления.

Обошелся этот монумент примерно в три миллиона рублей, которые выделили тогдашний Новокуйбышевска Андрея Коновалова, друживший с музыкантом, и певица Алла Пугачева. С Аллой Борисовной в начале 1970-х Барыкин пел в группе "Веселые ребята". А в 2002 году Примадонна записала песню "От боли я пою" на его музыку. На похоронах друга и коллеги Народной артистки СССР не было....