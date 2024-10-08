Сотни штрафов на крупную сумму: Прилучный нажил проблемы на фоне суда с Муцениеце

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагонеТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне "Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллионаЧто случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного герояТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

Лента новостей

Вторник 8 октября

20:02Тест для внимательных: как звали героев любимых советских фильмов? 19:23Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября 18:37Сотни штрафов на крупную сумму: Прилучный нажил проблемы на фоне суда с Муцениеце 18:16Оскандалившийся хирург Хайдаров хочет помириться с певицей Славой 17:29В "Активном гражданине" выберут лучшие достопримечательности Москвы 16:47Тест: угадай страну по очертанию ее территории на карте 15:28Известный продюсер рассекретил баснословный гонорар Бабкиной за выступление 13:54Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру 13:17Как хорошая квартира: Катя Лель шокировала размерами своей гардеробной 12:15ТЕСТ: вспомни, из какого советского кино эти знаменитые фразы 12:01Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 11:39"Домашние заготовки" Аниты Цой оказались под угрозой закрытия 10:51Подкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров 10:11Обрушившаяся на Киркорова новость может сильно ударить по нему 09:30Те самые: рецепт настоящих котлет из советских столовых 08:43Уехавшая от Лепса 18-летка высмеяла их разницу в возрасте 06:17В семье Джигана и Самойловой случилось пополнение: Что теперь делать? 03:08Бузова попрощалась с родными и покинула Россию 01:02Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля 00:12Постаревшая Боня сравнила восхождение на вершину горы с родами: В миллиард раз проще 22:02СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии 21:51Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей 20:03В деле о разделе миллиардного имущества Алсу и Абрамова возникли трудности 20:03В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС 19:11Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде 18:32Тест: угадайте советский фильм по кадру с ковром 17:48Почему Познер внезапно исчез из сетки Первого канала после заявленного возвращения 16:05Психолог откровенно рассказал о спасении Дианы Гурцкая после горькой утраты 15:39Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ 12:15Бородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга 11:22У москвичей появилась возможность погрузиться в мир кино 10:28Тест: угадайте, из какого советского фильма эта невеста 10:00Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии 09:37Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья 08:55Сергей Жуков рассказал о смертельной болезни: дырка в животе 08:23Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой 04:05Классический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь 00:18Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они? 21:21Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 18:17Как живет Понаровская после смерти сына: концерт не стала отменять 15:25ТЕСТ: Знаете ли вы о селедке столько же, сколько мы – только единицы смогут ответить на все вопросы 12:05Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером 09:155 звезд шоу-бизнеса, которые ярко светили, но трагически исчезли с небосклона 06:32Тест: вспомните продолжение этих русских пословиц и поговорок 03:25Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением 00:10Тест: вспомните название советского фильма про школу в СССР 21:05Запас крови в путешествии и два дня рождения: странные факты о жизни королевской семьи 18:06Почему мы боимся признаться в чувствах и не говорим прямо? 15:25Тест для любознательных: Откуда взялось это слово? 14:02Рвет и мечет: пасынок Апиной возмущен сериалом про группу "Комбинация"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сотни штрафов на крупную сумму: Прилучный нажил проблемы на фоне суда с Муцениеце

Сотни штрафов на крупную сумму: Прилучный нажил проблемы на фоне суда с Муцениеце
237

Павел Прилучный оказался в центре внимания из-за своего внушительного списка нарушений ПДД. Актер из сериала "Мажор" был оштрафован 370 раз

Эти данные вызвали удивление и обсуждение среди поклонников и журналистов. Суммарная сумма штрафов достигла 340 тысяч рублей, что говорит о серьезных проблемах с соблюдением ПДД.

Среди нарушений, за которые актер получил штрафы, можно выделить превышение скорости, неправильную парковку, несоблюдение разметки и незаконную тонировку стекол. Эти факты ставят под сомнение ответственность Павла как водителя и вызывают вопросы о его отношении к правилам дорожного движения. Несмотря на общественный резонанс, сам Прилучный пока не прокомментировал информацию о своих штрафах, что оставляет поклонников в ожидании его реакции.

Ситуация с нарушениями ПДД совпала с другими проблемами в личной жизни актера. В мае 2024 года он обжаловал решение суда, которое увеличило сумму алиментов на его несовершеннолетних детей. Конфликт с экс-супругой Агатой Муцениеце продолжается, и сейчас Прилучный также борется за право детей проживать с ним.

Несмотря на свои успехи в карьере, такие скандалы могут негативно сказаться на имидже Прилучного. Общество требует от публичных личностей большей ответственности, особенно когда речь идет о безопасности на дороге. Важно помнить, что каждый штраф — это не только финансовые потери, но и потенциальная угроза для других участников дорожного движения.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 18:37
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Звездач✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

По теме

Прошло заседание суда между Прилучным и Муцениеце: Агата расстроена

После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они?

Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они?
В мире шоу-бизнеса есть сильная тенденция, когда дети знаменитостей идут по стопам своих родителей или выбирают собственный путь к славе. Давайте рассмотрим некоторых известных отцов и их не менее интересных дочерей, которые привлекли внимание публики. Дэвид Бекхэм и Харпер Севен БекхэмХарпер Севен Бекхэм — младшая дочь Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм.

Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись

Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись
Эксперт объяснил, почему продолжения полюбившихся зрителям проектов сейчас так популярны. Оглядываясь на события этого года, многие шутят, что жители нашей страны стали жертвами перемещений во времени.

ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google

ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google
Компания проанализировала поисковые запросы пользователей за уходящий год. Названы сериалы, которые чаще всего искали в интернете. Декабрь – месяц.

Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов

Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов
23 ноября Антон Богданов отмечает день рождения. Сегодня имя актера знакомо многим зрителям, но не все знают, как складывается его жизнь за пределами экранов. За свою карьеру Антон Богданов снялся в десятках кинопроектах и сыграл немало ярких ролей.

Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа

Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа
Анна Банщикова объяснила, по какой причине предпочитает не демонстрировать свое семейное счастье. Знаменитая актриса знакома многим зрителям по ролям во многих российских фильмах и сериалах.

Выбор читателей

07/10ПндСын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой 07/10ПндКлассический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь 07/10ПндСергей Жуков рассказал о смертельной болезни: дырка в животе 07/10ПндСМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии 07/10ПндБородина ужаснула публику своей внешностью: Постарела от испуга 07/10ПндВо время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии