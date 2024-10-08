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Вторник 8 октября

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Уехавшая от Лепса 18-летка высмеяла их разницу в возрасте

Уехавшая от Лепса 18-летка высмеяла их разницу в возрасте
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Аврора Киба сняла ролик на тему ее романа с Григорием Лепсом.

В июле этого года Григорий Лепс шокировал общественность, появившись на светском мероприятии в компании 18-летней девушки. Тогда все принялись гадать, кем же на самом деле приходится певцу Аврора Киба. Поклонниками и журналистами строились разные предположения: от возлюбленной до внучки, ведь разница в возрасте между партнерами достаточно велика.

Однако, видимо, влюбленных это совсем не смущает, ведь, как позже стало известно, Аврора является невестой исполнителя хита "Самый лучший день". Он давно знаком с ее родителями, хотя они не сразу одобрили такие отношения. Лепс баловал свою подругу подарками и возил отдыхать в Турцию, где их также сопровождала мама Кибы.

В начале года девушка уехала от своего избранника в Лондон, чтобы учиться на дизайнера. Как дальше будут складываться отношения пары на расстоянии, покажет время. А пока Аврора публикует романтичные посты и не думает забывать своего возлюбленного, оставшегося в России.

Накануне 18-летка Лепса и вовсе высмеяла их разницу в возрасте. Она сняла шуточный ролик. В нем подруга говорит, что влюбилась в парня, который старше на 5 лет. Аврора в ужасе убегает от нее.

Скорее всего, вопрос, все лето витавший в воздухе вокруг Кибы и Лепса, до такой степени надоел молодой избраннице певца, что она решила публично показать свое отношение к нему через иронию.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 08:43
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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