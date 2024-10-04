Этот легкий и свежий салат поможет сбросить лишние килограммы: простой рецепт на 5 минут

Этот простой и вкусный салат из капусты можно готовить каждый день. Он станет для вас настоящим спасением в борьбе с лишними килограммами.



Он легкий, свежий и идеально подходит как для повседневного питания, так и для праздничного стола. Рецепт занимает всего пять минут, что делает его отличным выбором для занятых людей.

Простой рецепт капустного салата

Ингредиенты:

– Консервированная кукуруза — 100 г

– Капуста пекинская — 200 г

– Капуста краснокочанная — 200 г

– Соль и перец — по вкусу

– Лимонный сок — 0,5 ч. л.

– Майонез — для заправки

– Укроп — 1 пучок

Этот салат не только вкусный, но и очень полезный. Употребление свежей капусты помогает организму получать необходимые витамины и минералы, что особенно важно при похудении. При этом важно помнить, что термическая обработка снижает количество полезных веществ в овощах, поэтому лучше всего есть их в сыром виде.

Приготовление:

1. Начинаем с того, что тщательно моем все овощи. Это очень важно, чтобы удалить возможные загрязнения.

2. Затем отцеживаем жидкость из банки с кукурузой.

3. Шинкуем капусту пекинскую и краснокочанную тонкими полосками.

4. В глубоком салатнике смешиваем оба вида капусты, кукурузу, мелко рубленный укроп, добавляю соль, перец и немного майонеза.

5. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы они хорошо соединились. В завершение добавляем несколько капель лимонного сока для освежающего вкуса.

Этот салат не только радует глаз яркими цветами, но и обладает отличным вкусом. Он прекрасно утоляет голод и помогает контролировать вес. Настоятельно рекомендуем всем попробовать этот простой и полезный рецепт. Приятного аппетита!

