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ТЕСТ: вспомни, из какого советского кино эти знаменитые фразы

ТЕСТ: вспомни, из какого советского кино эти знаменитые фразы
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Фильмы времен СССР – это нечто большее, чем просто кино. Это часть нашей истории, культуры и души. Тесты по этим картинам очень популярны и всегда занимательны.

Советские фильмы вызывают у нас особые чувства и эмоции. Мы любим их за искренность, душевность и теплоту, которые они передают. Эти фильмы учат нас добру, дружбе, взаимовыручке и другим важным человеческим качествам. Они создают особую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Музыка и песни из советских фильмов стали настоящей классикой, которую мы знаем наизусть и с удовольствием поем вместе с героями. Они создают настроение и напоминают нам о важных моментах нашей жизни. А уж фразы некоторых героев стали самыми настоящими афоризмами. Предлагаем очередную порцию высказываний из картин СССР. Угадайте, откуда они?

Вопросы

1. Из какого фильма фраза "Шляпу сними!"?

    А) "Иван Васильевич меняет профессию"

    Б) "Бриллиантовая рука"

    В) "Кавказская пленница"

    Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

    2. Из какого фильма фраза "Будете у нас на Колыме – зайдите в гости"?

    А) "Иван Васильевич меняет профессию"

    Б) "Бриллиантовая рука"

    В) "Кавказская пленница"

    Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

    3. Из какого фильма фраза "Наши люди в булочную на такси не ездят"?

      А) "Иван Васильевич меняет профессию"

      Б) "Бриллиантовая рука"

      В) "Кавказская пленница"

      Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

      4. Из какого фильма фраза "Красота – страшная сила"?

        А) "Иван Васильевич меняет профессию"

        Б) "Бриллиантовая рука"

        В) "Кавказская пленница"

        Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

        5. Из какого фильма фраза "Надо, Федя, надо"?

          А) "Иван Васильевич меняет профессию"

          Б) "Бриллиантовая рука"

          В) "Кавказская пленница"

          Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

          6. Из какого фильма фраза "Бамбарбия, кергуду"?

            А) "Иван Васильевич меняет профессию"

            Б) "Бриллиантовая рука"

            В) "Кавказская пленница"

            Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

            7. Из какого фильма фраза "Огласите весь список, пожалуйста"?

            А) "Иван Васильевич меняет профессию"

            Б) "Бриллиантовая рука"

            В) "Кавказская пленница"

            Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

            Ответы

            1. В) "Кавказская пленница"

            2. Б) "Бриллиантовая рука"

            3. Б) "Бриллиантовая рука"

            4. А) "Иван Васильевич меняет профессию"

            5. Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

            6. В) "Кавказская пленница"

            7. Г) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

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            8 октября 2024, 12:15
            Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
            Дни.ру✓ Надежный источник

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            Фото: YouTube/кадр из фильма
            Фото: YouTube/кадр из фильма
            Фото: YouTube/кадр из фильма
            Фото: YouTube/кадр из фильма
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