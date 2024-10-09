Рецепты сладостей без вреда для фигуры

"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой. Супруга была старше певца на 14 лет и сопровождала его на рабочие встречи в медиахолдингах и на радио. Но в конце сентября Заслуженный артист России объявил о разводе. "Когда пара вступает в брак, они очень воодушевлены, – рассказала "Дни.