Рецепты сладостей без вреда для фигуры

Многие люди отказывают себе в удовольствиях и не употребляют в пищу сладости из-за боязни навредить своей фигуре. Но ведь можно сделать полезные сладости, которые не станут причиной лишнего веса. Вот несколько идей от "Дни.ру".
Батончики из орехов и сухофруктов
Ингредиенты
- Орехи (миндаль, грецкий орех, кешью) – 1 стакан
- Сухофрукты (курага, чернослив, финики) – 1 стакан
- Мед или кленовый сироп – 2 столовые ложки
- Семена льна или чиа – 2 столовые ложки
- Кокосовая стружка – ¼ стакана
- Щепотка соли
Инструкции
- Промойте и обсушите орехи и сухофрукты.
- Измельчите орехи в блендере или комбайне до состояния мелкой крошки.
- Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до однородной массы.
- Выложите массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.
- Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.
- Когда масса затвердеет, разрежьте ее на квадратики или прямоугольники.
- Дайте батончикам полностью остыть перед употреблением.
Ягодный смузи
Ингредиенты
- Ягоды (клубника, малина, черника) – 1 стакан
- Банан – 1 штука
- Йогурт без добавок – ½ стакана
- Миндальное молоко – ½ стакана
- Мед или кленовый сироп – по вкусу
Инструкции
- Очистите банан и нарежьте его на кусочки.
- Промойте ягоды и удалите хвостики.
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы.
- Разлейте смузи по стаканам и подавайте охлажденным.
Фруктовый салат с йогуртом
Ингредиенты
- Яблоки – 2 штуки
- Киви – 2 штуки
- Бананы – 2 штуки
- Ананас – 150 грамм
- Йогурт без добавок – 1 стакан
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
- Мед или кленовый сироп – по вкусу
Инструкции
- Очистите фрукты и нарежьте их кубиками.
- Смешайте йогурт, лимонный сок и мед или кленовый сироп.
- Полейте фрукты йогуртовым соусом и аккуратно перемешайте.
- Подавайте салат охлажденным.
Эти рецепты помогут вам наслаждаться сладкими блюдами без вреда для фигуры.