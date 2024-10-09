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Среда 9 октября

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Король Карл отказался лечиться от рака и собрался в путешествие

Король Карл отказался лечиться от рака и собрался в путешествие
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Карл III узнал о страшном диагнозе в начале 2024 года.

В феврале 2024 года у королю Великобритании поставили страшный диагноз – у него обнаружили онкологию. Заболевание у 75-летнего Карла было найдено во время курса лечения от аденомы предстательной железы. Меры приняли незамедлительно и уже в апреле монарх вернулся к своим обязанностям.

Теперь же стало известно, что Карл отказался лечиться от рака, поскольку собрался в путешествие по Австралии. Он намерен прервать курс химиотерапии на 11 дней и совершит перелет в сопровождении медиков.

Этот вояж был запланирован еще в начале года, до того, как стало известно о заболевании, поэтому король решил положиться на судьбу. Он продолжит лечение после возвращения из поездки.

Несмотря на недуг, Карл продолжает исполнять церемониальные обязанности, но редко появляется на публике. Кроме того, в этом году рак был обнаружен еще у одного члена монаршей семьи. Принцесса Уэльская Кэтрин в марте сообщила, что во время операции на брюшной области врачи обнаружили у нее злокачественное образование и диагностировали онкологию.

В начале осени Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и решила вернуться к исполнению части своих обязанностей. На протяжении этих сложных 9 месяцев борьбы со страшным заболеванием с принцессой рядом всегда был ее супруг принц Уильям и дети, о которых она продолжала заботиться.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 08:55
Карл III. Фото: YouTube / @centralnoetelevidenie
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Фоторепортаж

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Christoph Meyer / dpa / www.globallookpress.com

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