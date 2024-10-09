Прилучного обвинили в изощренном издевательстве над Муцениеце

Судебные разбирательства между ними за право опеки над детьми продолжаются уже несколько месяцев. Кажется, что Прилучный решительно настроен "наказать" свою бывшую жену, используя любые доступные средства.
В своем блоге актер публикует посты, которые явно направлены против Муцениеце. На этот раз он выложил отрывок из нового сезона сериала "Жизнь по вызову", где его персонаж, Мэджик, сталкивается с похожими проблемами в отношениях с бывшей женой. В сюжете герой, после трагической утраты дочери, запрещает матери приближаться к ее праху. Этот момент вызвало у зрителей ассоциации с реальной жизнью Прилучного, что не осталось незамеченным.
В диалоге между Мэджиком и помощницей экс-супруга звучит фраза о том, что бывшая жена пыталась уговорить его позволить ей видеть детей. Это явно намек на ситуацию с Агатой, и пользователи Сети не упустили возможности высказать свои мнения. Многие уверены, что таким образом актер пытается поиздеваться над Муцениеце, которая уже давно не может общаться с их сыном.
Агата утверждает, что на Тимофея оказывается сильное психологическое давление, из-за чего он начинает принимать сторону отца и его новой жены Зепюр Брутян. Комментарии пользователей варьируются от недоумения до осуждения.
Конфликт между Павлом и Агатой начался около полугода назад, когда актриса подала в суд на алименты. Прилучный ответил встречным иском, требуя определить место жительства детей.
Это противостояние обостряется с каждым днем, и похоже, что актер не собирается останавливаться на достигнутом. Вопрос остается открытым: чем закончится эта драма и как она скажется на детях?