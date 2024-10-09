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Среда 9 октября

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Прилучного обвинили в изощренном издевательстве над Муцениеце

Прилучного обвинили в изощренном издевательстве над Муцениеце
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Павел Прилучный ведет публичное противостояние с экс-супругой Агатой Муцениеце. Его действия становятся все более откровенными.

Судебные разбирательства между ними за право опеки над детьми продолжаются уже несколько месяцев. Кажется, что Прилучный решительно настроен "наказать" свою бывшую жену, используя любые доступные средства.

В своем блоге актер публикует посты, которые явно направлены против Муцениеце. На этот раз он выложил отрывок из нового сезона сериала "Жизнь по вызову", где его персонаж, Мэджик, сталкивается с похожими проблемами в отношениях с бывшей женой. В сюжете герой, после трагической утраты дочери, запрещает матери приближаться к ее праху. Этот момент вызвало у зрителей ассоциации с реальной жизнью Прилучного, что не осталось незамеченным.

В диалоге между Мэджиком и помощницей экс-супруга звучит фраза о том, что бывшая жена пыталась уговорить его позволить ей видеть детей. Это явно намек на ситуацию с Агатой, и пользователи Сети не упустили возможности высказать свои мнения. Многие уверены, что таким образом актер пытается поиздеваться над Муцениеце, которая уже давно не может общаться с их сыном.

Агата утверждает, что на Тимофея оказывается сильное психологическое давление, из-за чего он начинает принимать сторону отца и его новой жены Зепюр Брутян. Комментарии пользователей варьируются от недоумения до осуждения.

Конфликт между Павлом и Агатой начался около полугода назад, когда актриса подала в суд на алименты. Прилучный ответил встречным иском, требуя определить место жительства детей.

Это противостояние обостряется с каждым днем, и похоже, что актер не собирается останавливаться на достигнутом. Вопрос остается открытым: чем закончится эта драма и как она скажется на детях?

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 21:39
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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