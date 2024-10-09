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Среда 9 октября

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Внушительный гонорар вспыльчивого Серова перестал быть тайной

Внушительный гонорар вспыльчивого Серова перестал быть тайной
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Сергей Дворцов поделился интересной информацией. Музыкальный продюсер и шоумен рассказал о гонорарах и характере известного певца Александра Серова.

Специалист отметил, что стоимость выступления артиста варьируется от 200 до 500 тысяч рублей, в зависимости от места проведения концерта. В Москве гонорар может достигать максимальной отметки, тогда как в регионах цифры могут быть иными.

Дворцов также прокомментировал личные качества Серова, подчеркнув, что он обладает довольно вспыльчивым характером. "Александр — человек творческий, а такие натуры часто бывают эмоциональными", — отметил продюсер. Он добавил, что несмотря на вспыльчивость, Серов всегда открыт для общения и лоялен к своим коллегам. "Конечно, у него бывают конфликты, но это не значит, что он скандалист", — пояснил Дворцов.

Что касается райдера певца, то он стандартен для многих артистов: трансфер, холодные и горячие закуски, а также алкогольные напитки — коньяк и виски. Это говорит о том, что Серов предпочитает комфортные условия во время своих выступлений.

Недавно певец привлек внимание публики своим выступлением в Кремле, где произошли несколько курьезных моментов. Во время концерта он чуть не упал со стула, что вызвало смех у зрителей. Кроме того, одна из поклонниц попыталась поцеловать его руки, на что Серов отреагировал с удивлением и попросил её не делать этого. Эти инциденты лишь подчеркивают его эмоциональность и спонтанность.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 15:36
Александр Серов. Кадр: YouTube-канал "Телеканал Беларусь 1"
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot; (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Собачье сердце&quot; (1988) // YouTube / @5TVRussia
Кадр из фильма &quot;Приключения Электроника&quot; (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр из фильма &quot;Он, она и дети&quot; (1986) // YouTube / @gtrftv

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