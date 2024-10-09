Топурия активно борется с проблемой после декрета: Возраст дает о себе знать

Кети Топурия недавно вернулась к активной жизни после декрета. Солистка популярной группы A'Studio поделилась своими переживаниями по поводу веса.



На премьере фильма, основанного на песнях коллектива, она сделала свой первый выход в свет после рождения третьего ребенка. Это событие стало важным моментом для певицы, и она не скрывала своих эмоций.

"Мы уже немного поработали до этого, но это мой первый полноценный выход", — отметила Кети, добавив, что ей приятно снова быть в центре внимания. Участник группы Байгали Серкебаев поздравил ее с рождением дочери, что вызвало у артистки искреннюю улыбку.

Несмотря на то, что Топурия выглядит хорошо, она открыто призналась, что все еще борется с лишними килограммами. "У меня есть восемь килограммов, которые нужно сбросить", — сказала она. Певица отметила, что процесс похудения оказывается более сложным, чем в предыдущие разы. "Возраст все-таки дает о себе знать", — добавила она с легкой долей юмора.

Кети рассказала, что придерживается правильного питания и старается избегать теста и сахара. Однако она также отметила, что гормональные изменения после родов влияют на ее тело. "Пока гормоны не придут в норму, тут хоть ешь, хоть не ешь…", — с улыбкой резюмировала она.

Певица замужем за бизнесменом Львом Деньговым и в июле этого года стала мамой в третий раз, родив дочку Николь. У нее также есть двое детей от первого брака — сын Адам и дочь Оливия. Кети старается совмещать материнство с карьерой и активно работает над собой, чтобы вернуться в форму.