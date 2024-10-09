"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой. Супруга была старше певца на 14 лет и сопровождала его на рабочие встречи в медиахолдингах и на радио. Но в конце сентября Заслуженный артист России объявил о разводе.

"Когда пара вступает в брак, они очень воодушевлены, – рассказала "Дни.ру" владелица свадебного агентства Frolova event Ксения Фролова, – Много раз я слышала от молодоженов, как они представляют идеальную семью: поддержка, любовь, внимание. Но заключение брака – лишь начало пути. И, столкнувшись с преградами в виде стресса рождения детей, общего быта, влияния родственников, не все помнят о своих обещаниях и намерениях до свадьбы".

В ноябре Shaman и Елена Мартынова планировали отпраздновать медную свадьбу, и многие ошарашены их неожиданным разрывом.

"Артист восхищался своей женой, но не стеснялся проявлять интерес к другим женщинам, – продолжает Фролова. – Обычно, женам такое не нравится. 7 лет брака – это кризис, и преодолеть его могут только те, кто искренне любит друг друга и готов работать над собой".

"У артистов редко сохраняются браки, потому что их окружает множество соблазнов в виде быстрых и лёгких удовольствий, для преодоления которых нужно иметь твердый характер и сильные моральные ценности", – назвала Фролову подлинную причину внезапного развода SHAMAN.