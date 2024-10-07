В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС

На прошедшем в Москве форуме BRICS+ Fashion Summit была подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина,.



Данный шаг стал важным этапом в развитии международного сотрудничества в сфере моды и дизайна. Основные цели новой федерации заключаются в укреплении партнерских отношений между различными странами, поддержке устойчивого развития модной индустрии, культурном обмене, а также помощи молодым талантам и дизайнерам в их выходе на международные рынки.

Сергунина подчеркнула, что декларацию подписали представители более 50 стран, включая Россию, Индию, Южноафриканскую Республику, Эфиопию, Египет и другие. Это свидетельствует о высоком уровне интереса к модной индустрии среди развивающихся стран.

Вице-мэр отметила, что одной из ключевых задач федерации станет внедрение новых технологий и сохранение культурного наследия. Участники намерены реализовать совместные образовательные и информационные проекты, которые помогут развивать навыки и знания в области моды. В документе также указано, что федерация будет поддерживать молодые бренды как на локальном, так и на глобальном уровнях, акцентируя внимание на устойчивых и экологичных практиках.

Международная модная федерация БРИКС будет открытой организацией. Все желающие смогут подать заявку на вступление, если разделяют принципы и цели объединения. Председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети отметил, что создание такого союза назрело давно. В мире моды доминируют несколько крупных брендов, и развивающимся рынкам необходима платформа для выражения своего мнения.

Форум BRICS+ Fashion Summit, который прошел в выходные дни, собрал представителей более 100 стран. Программа мероприятия охватывала темы международного сотрудничества, поддержки локальных брендов, современных технологий и инвестиций. Подписание декларации о создании Международной модной федерации БРИКС стало одним из значимых результатов форума и открыло новые горизонты для развития модной индустрии в странах-участниках.