Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения

Григорий Лепс откровенно рассказал о своей личной жизни. Не стал певец молчать и о последствиях своих поступков.



После долгих лет брака с танцовщицей Анной Шаплыковой, который завершился разводом в декабре 2021 года, артист признал свою вину в распаде отношений. Он считает, что именно его измены стали причиной разрыва, и воспринимает это как трагедию, о которой ему жаль.

Лепс был женат дважды: его первый брак с Светланой закончился в 1987 году, а второй продлился почти 20 лет. Несмотря на расставание, он старается поддерживать теплые отношения с бывшей супругой и выражает благодарность за все годы, проведенные вместе. "Все, что у меня есть, принадлежит моим детям и бывшей жене, которая была моим щитом", — сказал он.

В интервью с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Лепс не стал уклоняться от ответственности за свои ошибки. Он признал, что совершил множество оплошностей и испытывает стыд за них. "Я похоронил наши отношения своим поведением", — заявляет он, подчеркивая, что в расставании всегда виноват мужчина. Григорий осознает тяжесть своих поступков и готов нести этот крест всю жизнь.

Несмотря на критику и недоумение окружающих, Лепс продолжает строить свою жизнь и отношения. Он стремится поддерживать семью и не забывает о своих обязанностях перед детьми.