В скандальной истории вокруг Алсу и Решетовой неожиданно всплыло имя Бузовой

Анастасия Решетова оказалась в центре внимания из-за скандала, связанного с обвинениями со стороны певицы Алсу. Это привело к всплеску хейта в адрес Решетовой, который сопровождается оскорблениями.



Несмотря на нарастающее давление со стороны недоброжелателей, 28-летняя модель старается не реагировать на негатив и продолжает публиковать контент в социальных сетях. Недавно Решетова опубликовала видео, где просто любовалась собой, добавив лишь короткую реплику.

В комментариях к ее постам мало поддержки, но среди отзывов можно найти теплые слова, включая одобрительные смайлы от модели Анастасии Костенко. Костенко и Решетова знакомы давно, начиная с участия обеих в конкурсе красоты "Мисс Россия". Их дружба началась еще в те годы и, судя по всему, продолжается по сей день. Однако подписчики в социальных сетях начали высказывать свое недовольство по поводу поддержки Костенко, напоминая о скандальной истории с футболистом Дмитрием Тарасовым и телезвездой Ольгой Бузовой.

Некоторые пользователи Сети предполагают, что Костенко поддерживает Решетову из-за собственного опыта в подобной ситуации. В прошлом ее обвиняли в том, что она увела Тарасова у Бузовой, когда он был в браке. Несмотря на эти обвинения, сама Костенко утверждала, что начала отношения с футболистом только после его разрыва с Бузовой.

Сейчас браку Костенко и Тарасова исполнилось шесть лет, и у пары четверо детей. Несмотря на слухи о возможном разводе, они продолжают жить вместе. Сложные отношения и скандальные истории прошлого не мешают модели поддерживать других женщин в непростых жизненных ситуациях.