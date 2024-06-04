"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены

В 1995-м Зара познакомилась в музыкантом Олегом Квашой, с которым записала несколько песен. Они попали на радио и принесли ей первую известность. Но не думала ли певица оставить сцену?



За спиной у Зарифы Мгоян, как на самом деле зовут исполнительницу, участие в "Утренней звезде" и "Фабрике звезд". Но могла бы она сделать большой перерыв в музыке и уйти в театр?

"Это моя профессия и мой заработок, – поставила Зара точку в этом вопросе. – И поскольку я одна воспитываю двух сыновей, и у меня родители уже пенсионеры, я не могу себе этого позволить (оставить музыкальную сферу). То есть, я, может быть, этого и хотела бы, но позволить это себе не могу".

Напомним, в 2004 году Зара стала женой сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. В браке они прожили полтора года. В 2008 году артистка оформила отношения с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения столицы Сергея Иванова. В 2010 году у них родился сын Даниил, а через два года — сын Максим. В 2016-м супруги развелись. Сегодня 40-летняя звезда официально в браке не состоит. Хотя о ее любовных романах ходят самые разные слухи.

Возможно, все дело в ее характере. "Артисты вообще такие…с немножко расшатанной психикой. И, мне кажется, нервы артиста в принципе нельзя лечить, иначе они не будут такими гибкими. Артист должен быть гибок, потому что он поет разные песни", – заявила Зара Марку Андерсону в новом выпуске подкаста "Ниче святого" от HiFi-стриминга Звук.

А еще одна призналась, что порой материся. "Часто график артиста непредсказуемый и плотный, и когда-то что-то не получается, это вызывает такие эмоции, что ты можешь сказать "острое словцо", – оправдалась звезда.