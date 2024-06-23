Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов

Кино и сериалы – в каждый дом. Примерно с таким слоганом работают стриминговые платформы, которые давно доказали, что сериалы могут быть такими же произведениями искусства, как и кино.



Редакция "Дни.ру" представляет подборку книг, собранных в каталоге Литрес Подписки, которые легли в основу популярных телесаг.

«В лесу», Тана Френч

Ирландская писательница и театральная актриса Тана Френч всегда делала, что хотела. Она с детства увлекалась чтением и грезила сценой, но интерес к писательству появился у нее уже после 30 лет. В перерыве между кастингами она снова взялась за перо, с самого начала определившись с жанром будущего романа. «Я всегда любила детективы и триллеры и решила, почему бы мне не написать ещё один», – признавалась Тана Френч, когда её дебют стал бестселлером, получил множество литературных премий и принёс своему автору мировую известность. Итак, в центре сюжета история Роба Райана – детектива из Дублинского отдела убийств, которому поручено расследование убийства ребёнка в пригородном посёлке. Обстоятельства дела напоминают герою загадочное и травмирующее происшествие из его собственного детства, когда его нашли в лесу в кроссовках, пропитанных кровью. Его друзья в ту ночь пропали без вести, а маленький Роб ничего не смог вспомнить о случившемся. Пришло время не только вспомнить, но и найти виновных. Этот роман стал основой для сериала «Дублинские убийства».

«Укрытие. Книга 1. Иллюзия», Хью Хауи

Путь Хью Хауи к писательству тернист. Перед тем, как стать одним из самых популярных авторов научной фантастики в мире, он сменил немало профессий. Ремонтировал компьютеры, изучал физику, был капитаном яхты. Впрочем, последнее увлечение он сохранил и сейчас. Писатель с азартом управляет морскими судами, а в начале 2000-х даже совершил путешествие от Кейптауна до Австралии. В серии книг «Укрытие» Хауи создал постапокалиптический мир, где господствуют тоталитарные принципы управления. В далёком будущем люди живут в бункере. Они вылезают наружу только для того, чтобы наладить работу средств коммуникации с внешним миром. Такой ремонт стоит жизни мастерам. Но это – не в счёт, ведь в бункере действует кастовая система – люди низших сословий легко приносятся в жертву. Всем управляет загадочный и недоступный центр АйТи. У главных героев есть основания, чтобы сомневаться в правильности принимаемых им решений. В 2023 году по этой книге был снят одноименный сериал. После премьеры он получил высокие оценки и был продлён ещё на два сезона.

«Плейлист волонтера», Мршавко Штапич

Редактор и писатель Мршавко Штапич пишет про себя, что лет 10 проработал на телевидении и участвовал в более 40 проектах. Но главное, что в перерывах между этими занятиями он работал волонтёром – участвовал в поисках пропавших людей в лесах и городах России. «Ещё через какое-то время понял, что у него в руках есть отличная фактура, которая то ли не в ходу, то ли не в чести у пишущей братии, и можно восполнить этот пробел», – пишет Штапич. Так на свет появилась книга, которая не только рассказывает о буднях сотрудника поискового отряда, но и поднимает непростые вопросы о мотивах и «подводных камнях» добровольческой деятельности. Кто-то скрывается от преследующих социальных и межличностных проблем, кто-то бежит от себя. Но именно эти люди, переживающие внутренний кризис, спасают жизни других. Одноимённый сериал вышел на российских платформах в 2023 году.

«Жало белого города», Эва Гарсиа Саэнс де Уртури

Испанская писательница Эва Гарсиа Саэнс де Уртури получила образование специалиста по оптике и после окончания университета какое-то время работала по профессии. Начать писать она решила, став семейным человеком – как она признавалась, от скуки и вдохновения. Этот роман – дебют, для которого долго не находился издатель. Отчаявшись, писательница опубликовала текст в сети – он очень быстро стал популярным, а Netflix выкупил права на его экранизацию под названием «Тишина белого города». В центре сюжета – загадочное убийство, «почерк» которого напоминает о маньяке, который давно сидит в тюрьме. Неужели у злодея нашлись подражатели? Или дело – в древних баскских обрядах, которые легли в основу новых преступлений? Следователям предстоит согласиться на помощь заключённого под стражу убийцы. Поможет ли он распутать дело или, наоборот, уведёт следствие далеко от жуткой истины?

«Острые предметы», Гиллиан Флинн

Американская писательница Гиллиан Флинн начинала свой творческий путь в качестве журналиста. Она мечтала работать криминальным репортёром, но вскоре поняла, что не выдержит сопряжённого с этой профессией стресса и сменила специализацию, став телевизионным критиком. В писательстве объединились эти два направления: в качестве главного жанра она выбрала триллер, где события часто требуют вмешательства полиции и последующего расследования, и сделала их максимально кинематографичными. Это привело к тому, что почти все романы Гиллиан Флинн экранизированы. Сериал, дублирующий название книги, вышел в 2018 году. Чикагская журналистка Камилла Паркер приезжает в свой родной город, чтобы сделать репортаж. Здесь произошло несколько жестоких убийств маленьких девочек, убийца не найден. Героине предстоит с головой погрузиться в провинциальную жизнь, полную сплетен, подозрительности и тайн… Постепенно происходящее начинает напоминать кошмарный сон. Удастся ли Камилле спасти рассудок и жизнь?

