Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Суббота 7 сентября

21:17Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома 18:27Польза массажа при похудении 16:55В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек 15:22Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство 14:32Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро 14:16Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер 12:35Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью 12:16Определены победители первого розыгрыша программы "Миллион призов" 12:09Борющийся с лишним весом сын Сафронова кардинально изменился после жуткой травли 11:28Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате 10:00Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве 09:43Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно 09:03Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам 06:42Режиссеру Дарио Ардженто исполнилось 84 года: вспоминаем 5 лучших фильмов мастера 03:19Раскрыто содержание душераздирающего письма Кейт Миддлтон – что она рассказала? 00:06В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной? 20:46В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму 20:27"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии 19:44Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму 19:14Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью 19:06Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября 18:16Стало известно, что будет с Алсу после развода 17:38Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав 17:00Собянин воспользовался системой электронного голосования на выборах в МГД 16:51Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве 16:37Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы 16:03Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке 14:28Тест: угадайте название популярного советского журнала по обложке 13:39"След на моей психике": измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг 12:56В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек 12:15Состояние сдавшего Киркорова резко ухудшилось 10:28Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину 10:02В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике 09:29Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме 06:34Запредельная наглость или холодный расчет? Принц Гарри поставил ультиматум королевской семье 03:18Джонни Депп впервые за десятки лет вылечил больные зубы благодаря россиянке 00:273 года без Жан-Поля Бельмондо: как великий актер воспитал несколько поколений 21:11Ольга Бузова поздравила подругу с рождением мальчика 20:19В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением 20:12Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив 20:09Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике 20:03Королева отказалась помогать сыну после свадьбы 18:28Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один 17:38ТЕСТ для тех, кто жил в СССР: вспомните детали этого времени 16:37Мария Погребняк вышла на связь из роддома 16:24Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках 16:18"Никто не пришел": Самойлова и Джиган отметили день рождения Леи 14:39Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах 14:21Тест: как много вы знаете о ресторанах и кафе в СССР? 13:53Бледанс сообщила о разрушениях в своем загородном доме из-за природного катаклизма
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома

Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома
264

Коуч Наиля Агабекова рассказывает, как бороться с ментальной усталостью.

Около 70% людей сталкивались с выгоранием — состоянием, когда исчезает желание двигаться дальше, пропадает вкус к жизни, возникает ощущение усталости — не только физической, но и ментальной. Коуч Наиля Агабекова рассказала, почему это происходит и как можно избавиться от эмоционального истощения.

Наиля Агабекова. Фото: личный архив

Чаще всего выгорание провоцируют стресс и тревожность, которые могут длиться не один день, а несколько месяцев и даже лет. Также причиной становятся завышенные ожидания, когда мы вкладываем много ресурсов — денег, времени, сил — но не получаем ожидаемого результата.

Признаки выгорания

  • Апатия — состояние, когда ничего не хочется делать. Часто его путают с ленью.
  • Утрата способности получать удовольствие от жизни.
  • Нарушения речи, когда мы не можем собрать мысли в кучу и выразить их, потеря памяти или рассеянность.
  • Негативные мысли, раздражение. Мы либо отстраняемся, либо начинаем проявлять агрессию к окружающим.
  • Потеря эмпатии. Перестаем сопереживать другим людям, начинаем относиться к ним как к вещам.

Есть несколько способов справиться с выгоранием, вернуть энергию и вкус к жизни.

  1. Анализ поставленных целей. Убедитесь, что они являются вашими, а не навязанными другими людьми. Возможно, цели завышены или не соответствуют вашим настоящим желаниям в карьере, личной жизни или любой другой сфере. Слушайте только себя и свое сердце, ведь оно никогда вас не обманет. Постарайтесь честно ответить на вопрос, чего вы на самом деле хотите?
  2. Реалистичность целей. Подумайте, достижимы ли они, и понимаете ли вы, какие действия приведут вас к ним? От кого зависит их реализация: от вас или других людей? При этом постарайтесь замедлиться, не переживать и сосредоточить внимание на конкретных действиях.
  3. Осознанный отдых. Часто во время отдыха мы занимаемся домашними делами, сидим в соцсетях или смотрим подкасты на YouTube. Мозг при этом не отдыхает и все время испытывает стресс. А мы не находимся здесь и сейчас. Чтобы избежать выгорания, остановитесь и обратите внимание на то, что происходит рядом с вами, побудьте в моменте. Например, если вы обедаете, сконцентрируйтесь на ассоциациях, вкусовых ощущениях, на том, что происходит вокруг.
  4. Распорядок дня и ночи. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные, чтобы организм выработал естественный ритм. Перед сном избегайте гаджетов, вместо этого проведите время в тишине, почитайте или примите теплую ванну. В течение дня делайте короткие перерывы, больше двигайтесь и старайтесь правильно питаться. Такой режим поможет вам восстановить силы и поддержать свое эмоциональное состояние.

Если вы чувствуете, что состояние выгорания затянулось, и ничего из вышеперечисленного не помогает, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту!

Телеграм канал

7 сентября 2024, 21:17
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Как перестать вступать в токсичные отношения

Подводные камни в отношениях на рабочем месте

Польза массажа при похудении

Польза массажа при похудении
Предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова рассказала о пользе массажа в достижении внутренней гармонии и внешней красоты. Сегодня, когда здоровый образ жизни и идеальная фигура становятся все более популярными, многие ищут эффективные способы для похудения.

Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство

Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство
Кто же на самом деле является "серым кардиналом" в семье Кейт и Уильяма. Кейт Миддлтон воспитывает троих детей.

Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью

Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью
5 сентября в ресторане Shore House "Русское Радио" с размахом отметило 29-летие. Поздравить любимую радиостанцию собрались друзья и партнеры и, конечно, звезды российского шоу-бизнеса, для многих из которых "Русское Радио" стало настоящей путеводной звездой в творческом пути. Дмитрий Колдун, Сергей Лазарев, Анна Семенович, Владимир Пресняков, Елена Север, Слава, Юрий и Владимир Киселевы – кажется, в этот вечер на празднике собрались все сливки российского шоу-бизнеса.

Борющийся с лишним весом сын Сафронова кардинально изменился после жуткой травли

Борющийся с лишним весом сын Сафронова кардинально изменился после жуткой травли
Лука Затравкин стал предметом обсуждений не только из-за своего наследия, но и благодаря впечатляющему преображению. После травли в Сети из-за лишнего веса сын художника Никаса Сафронова решил взять свою жизнь под контроль и заняться здоровьем. Его усилия стали заметны во время выставки Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге, где молодой человек появился на публике с заметно уменьшившимися объемами.

Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам

Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам
Скорее всего вы не сможете найти синонимы к этим редким словам. Проверим? Вы считаете себя знатоком русского языка? Это легко выяснить в нашем тесте! Если сможете найти хотя бы половину синонимов к этим словам, то поставим пятерку! Проверьте свои знания нашего великого и могучего в этом интересном тесте.

Выбор читателей

06/09ПтнПоклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью 06/09ПтнЗапредельная наглость или холодный расчет? Принц Гарри поставил ультиматум королевской семье 06/09ПтнСеменович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину 06/09Птн"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии 06/09ПтнМария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке 06/09ПтнСтало известно, что будет с Алсу после развода