Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости.

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Пятница 13 сентября

14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки 08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей 21:12Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры? 19:56"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение 18:35Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 17:09Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало" 16:43Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций 16:24Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила 13:06Жди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе 12:30Скончался тележурналист Николай Сванидзе 11:33Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации 11:30ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 10:39Раздутое лицо Бони ужаснуло публику 10:05Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей 08:30Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию 06:18"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды 03:10ТЕСТ: Какие названия носили эти известные города СССР до своего переименования 00:25Против осенней хандры: 5 увлекательных книг в жанре юмористического фэнтези 21:08"Это было настоящей пыткой": с Борисовой случилось ужасное на съемках шоу 20:25Тест: угадайте известный советский фильм по кадру в деревне 18:11Светящийся от счастья 55-летний певец Данко стал отцом 17:23"Развел даже взрослых девочек": Рудковская разоблачила изощренный обман известного певца 16:06Якубович не сдержал слез и произнес душераздирающую речь на прощании с Масляковым 14:43Росатом подвел итоги работы по решению сложных экологических проблем на Дальнем Востоке 12:31Прохор Шаляпин похвалился богатой невестой: Ради квартиры 10:37"Вышла из декрета": Погребняк вернулась к работе сразу после выписки из роддома 10:28Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком 10:12В Москве началось прощание с Александром Масляковым 09:33Седокова намекнула на причину расставания с мужем 08:51Связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен 06:27Бондарчук появился на публике без обручального кольца 03:35Чуть не погрязшая в долгах Волочкова избавилась от тяжкого груза 00:29Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко" 20:26Тест: угадайте название аттракциона из СССР по фото 19:31Орбакайте сенсационно объявила об уходе: Встретимся в лучшей жизни 17:36Успеть до зимы: обзор электросамоката NAVEE S60 17:00"Так тупо сейчас умереть": Пересильд рассказала о самом тяжелом моменте в карьере 15:41Седокова после громкого заявления о разводе с мужем стала неузнаваемой 14:28 На форуме "Производительность 360" в Москве представят способы повышения эффективности в строительной отрасли 12:26Костомаров решил кардинально сменить профессию: неожиданно 11:40Сын Орбакайте перестал скрываться на фоне слухов об армии
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Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости.

Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости.
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Мы привыкли видеть Алену Кравец с роскошными длинными прямыми светлыми волосами. Она не скрывает, что порой пользуется шиньонами, но при этом привычному образу, по которому все ее узнают, остается верна. Теперь же певица и актриса изменилась до неузнаваемости.

Кравец не боится экспериментов, практикуя их регулярно. Но очередной был связан именно с прической. Звезда решила попробовать сменить ее и стать кудрявой. Перемены оказались столь разительными, что кажется, будто это – другой человек.

"Мне хотелось обновления, в том числе, и внешнего, – пояснила Алена. – В итоге я пошла в салон и сделала завивку "а ля дреды". А когда я вышла, даже водитель меня не узнал. Даже не знаю, как мой любимый примет эти перемены".

Фото: пресс-служба

Кравец рассказала, что долго выбирала, какой стиль прически выбрать – даже думала стать жгучей брюнеткой. В итоге решила, что "ямайские", но белые, кудри еще больше подчеркнут ее женственность и красоту.

Фото: пресс-служба

"Я сама себя не узнала, когда увидела в зеркало, – улыбается она. – Думаю, мне такой стиль идет!" Кравец намекнула, что готовит какой-то большой творческий проект, и ее перемены связаны, в том числе, и с ним. Хотя поклонники думают, что она могла просто влюбиться, вот и старается теперь выглядеть отличной от прежней, необычно и эффектно!

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2024, 14:01
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Квартиры и машины: Кравец по богатству подарков в день рождения переплюнула Киркорова

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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