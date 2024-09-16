Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения

Известная по всему миру Ким Кардашьян недавно поделилась интересными воспоминаниями о своем детстве в документальном фильме "В моде: 90-е". Звезда рассказала о том, как в 90-е годы, когда ей было всего восемь лет, она жила по соседству с легендарной поп-королевой Мадонной.



Ким и ее старшая сестра Кортни часто выгуливали собаку Мадонны. Вместо привычного денежного вознаграждения девочки получили нечто гораздо более ценное и эксклюзивное — культовые неоновые браслеты, которые были символом моды того времени.

Вспоминая этот момент, Ким отметила, что для нее и сестры это был настоящий сюрприз. "Однажды я пошла выгуливать собаку Мадонны, и она принесла коробку с обувью. Мы открыли ее, и там были сплошные неоновые резиновые браслеты. Она сказала: “Вот, девочки, я уже пережила этот период”. Мы вернулись в школу, и все спрашивали: "О боже, где вы это взяли?", — поделилась Ким.

Интересно, что сама Мадонна также вспомнила о своей встрече с Ким во время Хэллоуина, когда обе были в масках и шли за сладостями. "Мы столкнулись друг с другом и посмотрели друг на друга. Я подумала: "Ким?", — рассказала она в интервью.

Документальный фильм "В моде: 90-е" не только рассказывает о личных историях знаменитостей, но и погружает зрителей в атмосферу той эпохи. В проекте участвуют такие известные личности, как супермодель Наоми Кэмпбелл и актриса Гвинет Пэлтроу, а также редакторы Vogue, включая Анну Винтур. Их воспоминания создают уникальную картину моды и культуры конца XX века.