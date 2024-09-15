Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур

Как прошли похороны Маслякова Тесты Шаляпин похвалился богатой невестой Игры Сонник

Топ новостей недели

Осень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусовОсень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусов Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет одинГалкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Умер руководитель КВН Александр Масляков Умер руководитель КВН Александр Масляков

Лента новостей

Воскресенье 15 сентября

16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 06:43Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 03:17 66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж 00:32Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь 19:22Умба: сказка на Белом море 16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви 00:11Волочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается 21:18Тест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: Несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки 08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей 21:12Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры? 19:56"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение 18:35Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 17:09Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало" 16:43Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций 16:24Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила 13:06Жди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе 12:30Скончался тележурналист Николай Сванидзе 11:33Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации 11:30ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 10:39Раздутое лицо Бони ужаснуло публику 10:05Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей 08:30Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию 06:18"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды 03:10ТЕСТ: Какие названия носили эти известные города СССР до своего переименования 00:25Против осенней хандры: 5 увлекательных книг в жанре юмористического фэнтези 21:08"Это было настоящей пыткой": с Борисовой случилось ужасное на съемках шоу 20:25Тест: угадайте известный советский фильм по кадру в деревне 18:11Светящийся от счастья 55-летний певец Данко стал отцом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур

Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур
269

61-летняя Деми Мур открыла завесу тайны над своим одиночеством. Оно продолжается уже 11 лет.

Последний серьезный роман актрисы с Эштоном Кутчером завершился в 2013 году, и с тех пор она не спешит вступать в новые отношения. В недавнем интервью для вечернего шоу Джимми Фэллона звезда призналась, что причина ее свободного статуса заключается не в отсутствии любви, а в том, что она предпочитает компанию своих четвероногих друзей.

Деми рассказала, что каждую ночь проводит в компании своих любимых собак, которые занимают особое место в ее жизни. Актриса с юмором отметила, что было бы весьма забавно, если бы кто-то заснял ее ночные ритуалы с питомцами. "Да, я сплю со своими собаками. Если бы вы увидели, как проходят мои ночи, это было бы настоящим шоу", — поделилась она, подчеркивая свою эксцентричность.

Деми Мур. Фото: соцсети

В доме Деми действительно живет несколько собак, которых она приютила. Актриса особенно привязана к маленькой чихуахуа по имени Плов. Эти пушистые компаньоны стали для нее не только источником радости, но и настоящими членами семьи. "Они всегда рядом, и я не чувствую себя одинокой", — добавила она.

Несмотря на то что многие поклонники надеются увидеть Деми в новых отношениях, сама актриса не испытывает необходимости в романтической связи. Она наслаждается жизнью и считает своих питомцев теми, кто приносит ей счастье и уют. Мур также отметила, что у нее есть время для саморазмышлений и личностного роста, что также важно для ее душевного состояния.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2024, 16:14
Деми Мур. Фото: соцсети
Daily Mail• Требует проверки

По теме

На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур

Сверкнувшая прелестями Деми Мур оттянулась на пляже

В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице

В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице
В образе Брэда Питта журналисты заметили тайное послание, адресованное его возлюбленной. Речь идет о дизайнере ювелирных изделий Инес де Рамон. Как сообщает издание Page Six, этот интересный момент произошел во время прогулки актера по Нью-Йорку 9 сентября.

Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР?

Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР?
В меню типичной столовой СССР можно было найти такие блюда, как борщ, пюре с сосисками и салат из капусты. Взрослые и дети с удовольствием ели гречку с тушенкой и пирожки с разными начинками. Ностальгия по этим простым, но сытным блюдам до сих пор согревает сердца многих.

Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи

Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи
Принц Гарри – фигура, знакомая многим людям по всему миру. Сегодня, в честь его 40-летия, вспомним интересные факты о младшем сыне покойной принцессы Дианы, которые могут вас удивить. Генрих под другим именем На самом деле принца Гарри зовут Генри Чарльз Альберт Дэвид Уэльский.

Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов

Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов
Недавно завершился 81-й Венецианский кинофестиваль. На его фоне развернулась яркая палитра новых фильмов и впечатлений. Каждый год фестиваль удивляет зрителей, и в этом году символом события стал разноцветный слон.

66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж

66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж
66-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять поклонников своей великолепной физической формой. Актриса поделилась видео, на котором она выходит из бассейна, демонстрируя подтянутую фигуру и уверенность в себе. На кадрах видно, как Шэрон с улыбкой поднимается по ступенькам к краю бассейна, а затем исчезает из поля зрения.

Выбор читателей

13/09ПтнТест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 13/09Птн"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 13/09ПтнЛишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 14/09СбтПринц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 13/09ПтнКушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 14/09СбтВолочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается