Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур

61-летняя Деми Мур открыла завесу тайны над своим одиночеством. Оно продолжается уже 11 лет.



Последний серьезный роман актрисы с Эштоном Кутчером завершился в 2013 году, и с тех пор она не спешит вступать в новые отношения. В недавнем интервью для вечернего шоу Джимми Фэллона звезда призналась, что причина ее свободного статуса заключается не в отсутствии любви, а в том, что она предпочитает компанию своих четвероногих друзей.

Деми рассказала, что каждую ночь проводит в компании своих любимых собак, которые занимают особое место в ее жизни. Актриса с юмором отметила, что было бы весьма забавно, если бы кто-то заснял ее ночные ритуалы с питомцами. "Да, я сплю со своими собаками. Если бы вы увидели, как проходят мои ночи, это было бы настоящим шоу", — поделилась она, подчеркивая свою эксцентричность.





В доме Деми действительно живет несколько собак, которых она приютила. Актриса особенно привязана к маленькой чихуахуа по имени Плов. Эти пушистые компаньоны стали для нее не только источником радости, но и настоящими членами семьи. "Они всегда рядом, и я не чувствую себя одинокой", — добавила она.

Несмотря на то что многие поклонники надеются увидеть Деми в новых отношениях, сама актриса не испытывает необходимости в романтической связи. Она наслаждается жизнью и считает своих питомцев теми, кто приносит ей счастье и уют. Мур также отметила, что у нее есть время для саморазмышлений и личностного роста, что также важно для ее душевного состояния.