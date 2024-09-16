"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни"

В Благовещенске открылся Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Среди участников этого года – призер первого сезона телепроекта "Фабрика звезд" Александр Асташенок. С 42-летним исполнителем встретился корреспондент "Дни.ру".

"Для любого парня из региона (он родом из Оренбурга – Прим. ред.) – "Фабрика звезд" была отличным шансом заявить о себе, – уверен Асташенок. – Это быстрый путь на сцену через большой проект. При этом многие до сих пор думают, что у меня был какой-то блат, поэтому-де я и прошел, и победил. Хотя я – из самой простой семьи, мои родители по семь месяцев не получали зарплату, мы часто ели одну картошку. И родители до конца даже не верили, что меня пригласили на такой проект".

По словам Александра, на "Фабрике" для него самым сложным оказалось контролировать себя. "Этот гиперконтроль и осознание того, что за каждым стеклом стоит камера, порой заставляли меня совершать ошибки, - вспоминает Асташенок. – А камеры эти пытались поймать все самое провокационное, скандальное, горячее. Я же там даже пытался стекла разбить, когда мне однажды не дали позвонить родителям. За какие-то моменты мне очень стыдно, да и пел я там ужасно местами – из-за волнения и эйфории".

В итоге в составе группы "Корни" Асташенок стал победителем первого сезона "Фабрики звезд". "Это было как в сказке, – вспоминает Александр. – Это вообще была первая моя победа в жизни. И словно бы открылся некий портал для меня – я стал известным, медийным. Порой это слава меня пугала, правда".

В "Корнях" Асташенок пел 8 лет. "Но потом в группе начался застой, а у меня, как следствие, началась апатия, потому что я не люблю стоять на одном месте, – вспоминает артист. – Я сказал, что ухожу. Судя по интервью ребят, обида на меня за этот поступок осталась у них. Но это их проблемы. А в моей жизни почти сразу же после ухода появилось кино (дебютировал в сериале "Дар" – Прим. ред.), и стало не до обид. Сегодня мы с ребятами общаемся. Не могу сказать, что созваниваемся постоянно, но видимся на каких-то мероприятиях. Просто все занятые, семейные люди, поэтому нормально, что у нас мало времени для встреч и общения".

Рассказал артист и про свои сегодняшние источники доходов: "Я веду и организовываю мероприятия, снимаюсь в кино, делаю аранжировки, пишу песни другим людям, у меня много корпоративов, где я пою".