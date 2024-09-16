Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой

Актерская судьба Микки Рурка отражает его непростую жизнь. Сегодня, в день его 72-летия, вспомним самые запоминающиеся роли артиста.



Рестлер

Фильм Даррена Аронофски произвел фурор на фестивале в Торонто. Эта лента стала важной вехой как для режиссера, так и для Микки Рурка, который не имел значительных ролей на протяжении почти десяти лет. В этом фильме он играет Рэнди «Барана» Робинсона — бывшую звезду рестлинга, вынужденную покинуть спорт из-за проблем со здоровьем. Теперь он выступает на малозначительных мероприятиях, постепенно теряя свою былую славу.

Рэнди стал первым многослойным персонажем Рурка за долгое время. Актер явно чувствует связь со своим героем и создает образ сильного и гордого человека, который продолжает верить в себя, несмотря на все испытания.

Город грехов

Культовый фильм Роберта Родригеса — это одна из самых визуально впечатляющих адаптаций комиксов. Режиссер использовал графические новеллы Фрэнка Миллера как основу для создания уникального стиля. Фильм представляет собой смоляно-молочный мир, населенный отчаянными мужчинами и роковыми женщинами.

Несколько сюжетных линий переплетаются в мрачной картине безысходности. Микки Рурк играет Марва — человека, который "родился не в ту эпоху". Он отправляется мстить за смерть Голди (Джейми Кинг), которая сделала его счастливым всего на одну ночь. Эта роль стала знаковой для Рурка, который изображает изуродованного уличного воина с добрым сердцем.

Пьянь

Фильм, основанный на сценарии Чарльза Буковски, представляет собой мрачную комедию о жизни Генри Чинаски — альтер эго автора. Действие происходит в грязном баре на окраине Лос-Анджелеса, где завсегдатаи ежедневно занимают одни и те же места. Генри, сыгранный Рурком, — один из таких посетителей.

Вместо традиционного сюжета зритель наблюдает за хаотичной жизнью писателя-маргинала, полной похмельных приключений и ярких впечатлений. В этом тумане появляется Ванда (Фэй Данауэй), с которой у Генри завязывается сложный роман, отражающий реалии их жизни.

Бойцовая рыбка

Одним из таких значимых фильмов является "Бойцовая рыбка", снятый Фрэнсисом Фордом Копполой. Сюжет разворачивается в индустриальном американском городе, где молодые банды сражаются за влияние. Главный герой Расти (Мэтт Диллон) — один из последних бунтарей, сохранивших дух уличного авантюризма. Его старший брат Мотоциклист (Микки Рурк) — легенда среди молодежи, возвращается домой после долгого отсутствия, но его прежняя слава не спасает его от меланхолии и одиночества. Этот фильм стал для Рурка первой крупной ролью, и он смог создать образ, наполненный глубиной и трагизмом. Картину отличает стилистика черно-белого сна, где каждый кадр насыщен атмосферой дыма и тумана, что позволяет зрителям увидеть мир глазами Мотоциклиста.

Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо

Еще одной культовой ролью Рурка стала работа в фильме "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо". Здесь он вновь играет байкера, но на этот раз — веселого и жизнерадостного. Фильм мгновенно завоевал популярность на постсоветском пространстве, став символом свободы и независимости. Образ Харлея Дэвидсона стал ролевой моделью для многих. Вместе с ковбоем Мальборо (Дон Джонсон) они защищают свой любимый рок-н-ролльный бар от закрытия, что приводит к неожиданным и комическим последствиям.