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Пятница 13 сентября

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Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу

Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу
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Анастасия Решетова обратилась к своим подписчикам. Она отреагировала на горячее обсуждение своего появления в шоу Aleko In My Bag.

В этом выпуске она впервые затронула слухи о своем романе с Яном Абрамовым, бывшим мужем певицы Алсу. Реакция общественности на это видео оказалась неоднозначной, и Решетова не могла оставить без внимания настойчивые вопросы о своей личной жизни.

В своем сообщении Анастасия выразила благодарность всем, кто отреагировал на ее слова — как положительно, так и негативно. Она призналась, что не ожидала такой настойчивости со стороны ведущего: "Мы изначально договорились, что разговор будет откровенным. Но я не уверена, что смогла ответить на все вопросы. Других ответов у меня нет". По ее словам, это всего лишь видеоролик о содержимом ее сумки и разговор с другом, который не должен восприниматься слишком серьезно.

Решетова также затронула тему кибербуллинга, с которым ей пришлось столкнуться в последние месяцы. Она отметила: "Я воспринимаю это как путь, который мне нужно было пройти. Возможно, где-то я это заслужила, но я не считаю себя тем человеком, которым меня называют". Это заявление подчеркивает ее стойкость и желание оставаться верной себе, несмотря на критику.

Ситуация усугубилась после того, как Алсу, в ответ на видео Решетовой, опубликовала пост, в котором косвенно упрекнула ее в лицемерии. Певица намекнула на то, что истинные намерения людей всегда становятся очевидными: "Меня удивляют лицемеры! Кто знает, тот поймет". Это заявление вызвало еще больше обсуждений среди поклонников обеих женщин.

Напомним, развод Алсу и Яна Абрамова стал предметом обсуждения этим летом. Пара рассталась 27 августа, и слухи о неверности мужа стали основным поводом для споров. Несмотря на все сложности, Анастасия Решетова старается сосредоточиться на своей жизни и не поддаваться негативу. "Каждый из нас живёт свою жизнь и проходит свои уроки", — подытожила она, призывая всех помнить о важности личного пространства и уважения.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2024, 16:03
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Это Решетова!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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