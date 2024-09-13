Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал судебный иск, поданный певицей Катей Лель,



Иск был подан на основании обвинений в "оскорблении чести и достоинства". Такая потребность у певицы возникла после того, как Кушанашвили высмеял артистку за ее веру в существование инопланетных сил.

По словам Кушанашвили, проблема многих артистов заключается в отсутствии самоиронии и чувства юмора. Он отметил, что не собирается уклоняться от ответов по этому делу и с уверенностью заявил о своей готовности отстаивать свою позицию в суде. "У меня было 26 судов — и я выиграю этот", — подчеркнул он, демонстрируя уверенность в своих силах.

Кроме того, Кушанашвили добавил, что у него сейчас есть более важные дела, такие как предстоящая операция. Он также с иронией заметил, что ему стоит быть примером для Кати Лель и ее инопланетных друзей. "Я есть глыба — вот что следует знать Кате Лель", — заявил он, намекая на свою стойкость и уверенность.

Кушанашвили подчеркнул, что каждый имеет право верить во что угодно, включая инопланетян. Однако это не дает никому права запрещать ему смеяться над подобными убеждениями. Журналист выразил мнение, что юмор является важной частью жизни, и не стоит воспринимать его слишком серьезно.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в обществе. Многие пользователи социальных сетей поддержали Кушанашвили, считая, что его высказывания были скорее шуткой, чем оскорблением. Другие же встали на сторону Кати Лель, утверждая, что она имеет право защищать свою честь и достоинство.