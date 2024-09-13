Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске

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Пятница 13 сентября

19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: Несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки 08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей 21:12Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры? 19:56"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение 18:35Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 17:09Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало" 16:43Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций 16:24Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила 13:06Жди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе 12:30Скончался тележурналист Николай Сванидзе 11:33Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации 11:30ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 10:39Раздутое лицо Бони ужаснуло публику 10:05Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей 08:30Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию 06:18"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды 03:10ТЕСТ: Какие названия носили эти известные города СССР до своего переименования 00:25Против осенней хандры: 5 увлекательных книг в жанре юмористического фэнтези 21:08"Это было настоящей пыткой": с Борисовой случилось ужасное на съемках шоу 20:25Тест: угадайте известный советский фильм по кадру в деревне 18:11Светящийся от счастья 55-летний певец Данко стал отцом 17:23"Развел даже взрослых девочек": Рудковская разоблачила изощренный обман известного певца 16:06Якубович не сдержал слез и произнес душераздирающую речь на прощании с Масляковым 14:43Росатом подвел итоги работы по решению сложных экологических проблем на Дальнем Востоке 12:31Прохор Шаляпин похвалился богатой невестой: Ради квартиры 10:37"Вышла из декрета": Погребняк вернулась к работе сразу после выписки из роддома 10:28Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком 10:12В Москве началось прощание с Александром Масляковым 09:33Седокова намекнула на причину расставания с мужем 08:51Связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен 06:27Бондарчук появился на публике без обручального кольца 03:35Чуть не погрязшая в долгах Волочкова избавилась от тяжкого груза 00:29Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко" 20:26Тест: угадайте название аттракциона из СССР по фото 19:31Орбакайте сенсационно объявила об уходе: Встретимся в лучшей жизни 17:36Успеть до зимы: обзор электросамоката NAVEE S60 17:00"Так тупо сейчас умереть": Пересильд рассказала о самом тяжелом моменте в карьере
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Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске

Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске
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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал судебный иск, поданный певицей Катей Лель,

Иск был подан на основании обвинений в "оскорблении чести и достоинства". Такая потребность у певицы возникла после того, как Кушанашвили высмеял артистку за ее веру в существование инопланетных сил.

По словам Кушанашвили, проблема многих артистов заключается в отсутствии самоиронии и чувства юмора. Он отметил, что не собирается уклоняться от ответов по этому делу и с уверенностью заявил о своей готовности отстаивать свою позицию в суде. "У меня было 26 судов — и я выиграю этот", — подчеркнул он, демонстрируя уверенность в своих силах.

Кроме того, Кушанашвили добавил, что у него сейчас есть более важные дела, такие как предстоящая операция. Он также с иронией заметил, что ему стоит быть примером для Кати Лель и ее инопланетных друзей. "Я есть глыба — вот что следует знать Кате Лель", — заявил он, намекая на свою стойкость и уверенность.

Кушанашвили подчеркнул, что каждый имеет право верить во что угодно, включая инопланетян. Однако это не дает никому права запрещать ему смеяться над подобными убеждениями. Журналист выразил мнение, что юмор является важной частью жизни, и не стоит воспринимать его слишком серьезно.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в обществе. Многие пользователи социальных сетей поддержали Кушанашвили, считая, что его высказывания были скорее шуткой, чем оскорблением. Другие же встали на сторону Кати Лель, утверждая, что она имеет право защищать свою честь и достоинство.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2024, 19:49
Отар Кушанашвили. Фото: соцсети
Страница Отара Кушанашвили в VK✓ Надежный источник

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