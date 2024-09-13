"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес"

26 октября 2024 года популярной передаче "Поле чудес" исполнится 34 года. Если считать, что в году в среднем 50 пятниц, то получится, что в эфир уже вышло примерно 1700 выпусков любимого народом капитал-шоу. И как только не надоело его ведущему Леониду Якубовичу просить вынести "приз в студию!" и говорить, что "есть такая буква!"
Оказалось, он четко разграничивает работу и жизнь. Программа снимается блоками – по два выпуска за день и обычно по выходным. В другое время Леонид Якубович занят более интересными для него вещами. Например, играет в Новом театре, где сегодня он занят в гремящих на всю Москву спектаклях "Скупой" и "Лавр".
"Мне безумно нравится играть в театре, я мучаюсь, если у меня что-то не получается, – признался телеведущий "Дни.ру". – А самое страшное для меня – учить большой текст и переодеваться".
Якубович рад, что родная дочь видела спектакль с его участием четырежды!
"Один раз я ее пригласил, второй раз даже не знал, что она в зале, а третий и четвертый раз она приводила своих подруг, – похвастался Якубович. – Для меня это очень важно! Это как эпиграф к тому, что я делаю".
А вот "Поле чудес" он родным смотреть категорически запретил. Хотя за его ведение Якубович дважды получал премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательных программ. "Я сам никогда в жизни не видел этой программы, - заверил он. – А из родных никто никогда не включал телевизор, когда передача идет в эфире. Это просто исключено! Более того, у меня дома даже запрещено на эту тему говорить!".