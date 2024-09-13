"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес"

"Вращайте барабан!" – впервые эту фразу Леонид Якубович произнес в 1991 году. Именно тогда он пришел на "Поле чудес". И остается у руля по сей день. При этом ни сам он, ни его родные эту популярную народную передачу не смотрят.

26 октября 2024 года популярной передаче "Поле чудес" исполнится 34 года. Если считать, что в году в среднем 50 пятниц, то получится, что в эфир уже вышло примерно 1700 выпусков любимого народом капитал-шоу. И как только не надоело его ведущему Леониду Якубовичу просить вынести "приз в студию!" и говорить, что "есть такая буква!"

Оказалось, он четко разграничивает работу и жизнь. Программа снимается блоками – по два выпуска за день и обычно по выходным. В другое время Леонид Якубович занят более интересными для него вещами. Например, играет в Новом театре, где сегодня он занят в гремящих на всю Москву спектаклях "Скупой" и "Лавр".

"Мне безумно нравится играть в театре, я мучаюсь, если у меня что-то не получается, – признался телеведущий "Дни.ру". – А самое страшное для меня – учить большой текст и переодеваться".

Якубович рад, что родная дочь видела спектакль с его участием четырежды!

"Один раз я ее пригласил, второй раз даже не знал, что она в зале, а третий и четвертый раз она приводила своих подруг, – похвастался Якубович. – Для меня это очень важно! Это как эпиграф к тому, что я делаю".

А вот "Поле чудес" он родным смотреть категорически запретил. Хотя за его ведение Якубович дважды получал премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательных программ. "Я сам никогда в жизни не видел этой программы, - заверил он. – А из родных никто никогда не включал телевизор, когда передача идет в эфире. Это просто исключено! Более того, у меня дома даже запрещено на эту тему говорить!".