Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР?

Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию

Принц Гарри намерен приехать на родину со своей семьей. Несмотря на заявления британского принца Гарри о том, что он никогда больше не приедет в свою родную страну, стало известно, что он решил в корне изменить свою позицию, Причем, к удивлению поклонников, с ним намерена это сделать и его супруга Меган Маркл.