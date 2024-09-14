Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР?

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Суббота 14 сентября

16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви 00:11Волочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается 21:18Тест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: Несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки 08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей 21:12Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры? 19:56"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение 18:35Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 17:09Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало" 16:43Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций 16:24Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила 13:06Жди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе 12:30Скончался тележурналист Николай Сванидзе 11:33Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации 11:30ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 10:39Раздутое лицо Бони ужаснуло публику 10:05Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей 08:30Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию 06:18"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды 03:10ТЕСТ: Какие названия носили эти известные города СССР до своего переименования 00:25Против осенней хандры: 5 увлекательных книг в жанре юмористического фэнтези 21:08"Это было настоящей пыткой": с Борисовой случилось ужасное на съемках шоу 20:25Тест: угадайте известный советский фильм по кадру в деревне 18:11Светящийся от счастья 55-летний певец Данко стал отцом 17:23"Развел даже взрослых девочек": Рудковская разоблачила изощренный обман известного певца 16:06Якубович не сдержал слез и произнес душераздирающую речь на прощании с Масляковым 14:43Росатом подвел итоги работы по решению сложных экологических проблем на Дальнем Востоке 12:31Прохор Шаляпин похвалился богатой невестой: Ради квартиры 10:37"Вышла из декрета": Погребняк вернулась к работе сразу после выписки из роддома 10:28Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком 10:12В Москве началось прощание с Александром Масляковым 09:33Седокова намекнула на причину расставания с мужем
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Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР?

Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР?
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21-й век стал эпохой высоких технологий, и сложно представить жизнь без смартфонов, компьютеров и интернета. Однако в советскую эпоху каждый стремился заполучить хотя бы один современный прибор: будь то фотоаппарат, магнитофон или плеер.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти необычные советские гаджеты. Какие из них оставили у вас самые яркие воспоминания?

Шоу-бизнес в Telegram

14 сентября 2024, 16:37
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии

Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии
Принц Уильям недавно посетил западный Уэльс. Это произошло всего через день после того, как Кейт Миддлтон сделала важное заявление о завершении курса химиотерапии. В своем трогательном видео Кейт сообщила о том, что она находится в ремиссии после борьбы с раком.

Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода

Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода
Развод – это всегда непростое испытание. Особенно когда на кону стоит благополучие детей. Однако некоторые знаменитости доказывают, что даже после расставания можно сохранить уважение друг к другу и поддерживать здоровые отношения ради детей.

Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту

Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту
Психолог Лариса Короткова прокомментировала поведение Анны Седоковой в свете последних событий. Она отметила, что певица демонстрирует явные признаки внутренней нестабильности. В последнее время вокруг артистки много слухов: после расставания с третьим мужем Янисом Тиммой она сразу же начала встречаться с новыми партнерами, что вызывает вопросы у поклонников.

Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию

Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию
Принц Гарри намерен приехать на родину со своей семьей. Несмотря на заявления британского принца Гарри о том, что он никогда больше не приедет в свою родную страну, стало известно, что он решил в корне изменить свою позицию, Причем, к удивлению поклонников, с ним намерена это сделать и его супруга Меган Маркл.

Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви

Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви
Анна Седокова поделилась личным в блоге. В отношениях Анна Седоковой и ее мужа Тимма Яниса все сложно.

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