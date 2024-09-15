66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж

66-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять поклонников своей великолепной физической формой. Актриса поделилась видео, на котором она выходит из бассейна, демонстрируя подтянутую фигуру и уверенность в себе.



На кадрах видно, как Шэрон с улыбкой поднимается по ступенькам к краю бассейна, а затем исчезает из поля зрения. Ее светлые волосы собраны в аккуратный пучок, а стильные солнцезащитные очки добавляют образу нотку шика.

Актриса раскрыла свой секрет поддержания формы: во время плавания она использует утяжелители на лодыжках, что помогает ей тренироваться более эффективно. Это показывает, что даже в зрелом возрасте можно оставаться активным и заботиться о своем здоровье. На видео также появился ее любимый французский бульдог по кличке Бандит, которого Шэрон взяла из приюта в 2018 году. Привязанность к питомцу добавляет тепла и уюта в ее образ жизни.

Поклонники не смогли сдержать восторга, оставляя комментарии о том, как прекрасно выглядит актриса в своем возрасте. Многие отмечают, что Шэрон является вдохновением для женщин по всему миру, показывая, что красота и уверенность не зависят от возраста.

Шэрон Стоун активно работает над новыми проектами. Она только что завершила последнюю тренировку перед съемками нового фильма. В своем посте актриса выразила волнение и радость от предстоящей работы. Сейчас она снимается в боевике "Никто 2", который является продолжением успешного фильма с Бобом Оденкерком. В этом проекте Шэрон исполнит роль главной антагонистки, что обещает стать интересным поворотом в ее карьере. Выход фильма в прокат запланирован на 15 августа 2025 года в кинотеатрах США и Великобритании.