Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту

Психолог Лариса Короткова прокомментировала поведение Анны Седоковой в свете последних событий. Она отметила, что певица демонстрирует явные признаки внутренней нестабильности.



В последнее время вокруг артистки много слухов: после расставания с третьим мужем Янисом Тиммой она сразу же начала встречаться с новыми партнерами, что вызывает вопросы у поклонников. Короткова подчеркивает, что такие резкие изменения в жизни Седоковой могут говорить о ее трудностях с принятием себя.



Певица часто меняет внешность, и недавние слухи о возможной пластической операции лишь усиливают это впечатление. По словам психолога, подобные действия могут быть попыткой скрыть глубокие внутренние проблемы.

"У Анны складывается ощущение, что все в ее жизни нестабильно. Это проявляется как в личных отношениях, так и в стремлении к постоянным изменениям во внешности", — сказала Короткова. Она отметила, что такая ветреность может быть связана с низкой самооценкой и неудовлетворенностью собой. Каждое новое свидание или изменение внешности — это как попытка заполнить пустоту внутри.

Седокова часто говорит о важности детей в своей жизни, но эти заявления могут контрастировать с ее стремлением к новым романам. "Это создает впечатление внутреннего конфликта: с одной стороны, она стремится к стабильности и семейным ценностям, а с другой — к постоянным переменам", — добавила психолог.

Короткова считает, что Седоковой необходимо разобраться в своих чувствах и понять, что именно она ищет в жизни. Без этого процесса любые изменения будут лишь временными и не приведут к настоящему удовлетворению. Психолог призвала певицу задуматься о том, что делает ее счастливой, и не бояться обращаться за помощью к специалистам.