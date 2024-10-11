Данные о состоянии здоровья 74-летнего Буйнова вызвали серьезные опасения

Александр Буйнов стал объектом обсуждений в СМИ и среди поклонников. Причиной тому стали слухи о здоровье певца, которые начали активно распространяться после его выступления на конкурсе молодых исполнителей в Сочи.



Многие заметили, что артист передвигался с трудом, хромал и еле поднимался по лестнице. Эти наблюдения вызвали волнения у его поклонников, которые начали задаваться вопросами о состоянии здоровья 74-летнего исполнителя.

Слухи о госпитализации Буйнова появились в прессе через несколько дней после концерта. По информации СМИ, артист экстренно попал в больницу с рецидивом онкологического заболевания. Напомним, что страшный диагноз — рак предстательной железы — был поставлен ему еще в 2011 году. Тогда Буйнов перенес операцию и провел два месяца в онкологическом центре. Несмотря на это, он всегда уверял своих поклонников, что находится в стойкой ремиссии.

В свежем интервью певец опроверг слухи о серьезном ухудшении своего состояния. Он отметил, что небольшие проблемы со здоровьем в его возрасте — это нормально, и он не собирается скрывать их от общественности. "Если что-то болит, я обращаюсь к врачам", — заявил Буйнов. Он также подчеркнул, что недавно сам вернулся домой после съемок, не нуждаясь в помощи.

Несмотря на диагноз, Буйнов продолжает активно гастролировать и работать. Однако некоторые эксперты предупреждают о возможных последствиях стресса от работы артиста на его здоровье. Врач-онколог Денис Романов отметил, что стресс может способствовать развитию заболеваний у людей с предрасположенностью к ним.

Артист также прокомментировал сообщения о своем здоровье в социальных сетях. Он выразил недоумение по поводу того, почему его регулярно выставляют больным стариком. «Я здоров, чтобы злопыхателям стало нехорошо», — с юмором отметил певец. Он призвал поклонников не верить домыслам и недостоверной информации.

Буйнов откровенно поделился своим опытом борьбы с болезнью. Он рассказал о том, как важно сохранять позитивный настрой и заботиться о своем здоровье. "Мы сами хозяева своей жизни", — подчеркнул он. Артист не собирается сдаваться и продолжает радовать своих поклонников новыми выступлениями.