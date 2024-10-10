Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу

Для приготовления легкого гарнира к мясу можно использовать овощи. Один из вариантов – запеченные овощи.
Ингредиенты
- Цукини – 1 штука
- Баклажан – 1 штука
- Болгарский перец – 1 штука
- Помидоры черри – 10-12 штук
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Оливковое масло – 2 столовые ложки
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление
- Цукини и баклажан: Нарежьте цукини и баклажан на кружочки толщиной около 1 см.
- Болгарский перец: Очистите болгарский перец от семян и нарежьте на крупные кусочки.
- Помидоры черри: Промойте помидоры черри и оставьте целиком.
- Чеснок: Очистите чеснок и раздавите его плоской стороной ножа.
- Маринад: Смешайте оливковое масло, соль и перец в небольшой миске.
- Обжарка: Разогрейте духовку до 200°C. Выложите овощи на противень, смажьте их маринадом и отправьте в духовку на 20-25 минут.
- Подача: Достаньте овощи из духовки, дайте им немного остыть и подавайте теплыми.
Этот гарнир отлично подойдет к любому виду мяса, будь то стейк, шашлык или запеченная курица.