Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу

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Четверг 10 октября

09:47Уставшая от горя экс-звезда "Блестящих" Ольга Орлова сбежала из дома 09:13Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу 08:36Муцениеце на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию 06:13Дары осени: рецепт картофельной запеканки с грибами 03:18"Какая же сволочь": Снигирь в пух и прах разнесла мужа Собчак 00:09ТЕСТ: Только гений ответит на все 7 вопросов. Вы один из них? 21:39Прилучного обвинили в изощренном издевательстве над Муцениеце 21:22Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг 19:47Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения 18:27"Хватит ждать": 56-летний Агутин потребовал внуков от дочерей 17:08Топурия активно борется с проблемой после декрета: Возраст дает о себе знать 16:26ТЕСТ: угадайте знаменитый советский фильм по кадру с собакой 15:36Внушительный гонорар вспыльчивого Серова перестал быть тайной 14:40Разведенная Алсу рассказала о своей несбыточной мечте 12:18Вскрылась истинная причина развода Бондарчука и Андреевой 11:52"От 6 до 12 миллионов": Лолита шокировала астрономическими суммами своих расходов 11:49Парализовало: Василий Ливанов продолжает бороться за свою жизнь 10:56Мэр Москвы рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц 10:49Сложный тест по фильму "Большая перемена" 10:42"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN 09:42Рецепты сладостей без вреда для фигуры 08:55Король Карл отказался лечиться от рака и собрался в путешествие 06:16Рецепт ароматного плова на костре: пальчики оближешь 03:21Дети Самойловой и Джигана решили съехать от родителей 00:18ТЕСТ: только тот, кто жил в советское время, сможет вспомнить все эти сленговые слова 22:02Понаровская после смерти сына отменила большой концерт и осталась дома с внуками 20:02Тест для внимательных: как звали героев любимых советских фильмов? 19:23Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября 18:37Сотни штрафов на крупную сумму: Прилучный нажил проблемы на фоне суда с Муцениеце 18:16Оскандалившийся хирург Хайдаров хочет помириться с певицей Славой 17:29В "Активном гражданине" выберут лучшие достопримечательности Москвы 16:47Тест: угадай страну по очертанию ее территории на карте 15:28Известный продюсер рассекретил баснословный гонорар Бабкиной за выступление 13:54Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру 13:17Как хорошая квартира: Катя Лель шокировала размерами своей гардеробной 12:15ТЕСТ: вспомни, из какого советского кино эти знаменитые фразы 12:01Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 11:39"Домашние заготовки" Аниты Цой оказались под угрозой закрытия 10:51Подкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров 10:11Обрушившаяся на Киркорова новость может сильно ударить по нему 09:30Те самые: рецепт настоящих котлет из советских столовых 08:43Уехавшая от Лепса 18-летка высмеяла их разницу в возрасте 06:17В семье Джигана и Самойловой случилось пополнение: Что теперь делать? 03:08Бузова попрощалась с родными и покинула Россию 01:02Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля 00:12Постаревшая Боня сравнила восхождение на вершину горы с родами: В миллиард раз проще 22:02СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии 21:51Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей 20:03В деле о разделе миллиардного имущества Алсу и Абрамова возникли трудности 20:03В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС
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Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу

Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу
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Гарнир, с которым ваша фигура не пострадает.

Для приготовления легкого гарнира к мясу можно использовать овощи. Один из вариантов – запеченные овощи.

Ингредиенты

  • Цукини – 1 штука
  • Баклажан – 1 штука
  • Болгарский перец – 1 штука
  • Помидоры черри – 10-12 штук
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Цукини и баклажан: Нарежьте цукини и баклажан на кружочки толщиной около 1 см.
  2. Болгарский перец: Очистите болгарский перец от семян и нарежьте на крупные кусочки.
  3. Помидоры черри: Промойте помидоры черри и оставьте целиком.
  4. Чеснок: Очистите чеснок и раздавите его плоской стороной ножа.
  5. Маринад: Смешайте оливковое масло, соль и перец в небольшой миске.
  6. Обжарка: Разогрейте духовку до 200°C. Выложите овощи на противень, смажьте их маринадом и отправьте в духовку на 20-25 минут.
  7. Подача: Достаньте овощи из духовки, дайте им немного остыть и подавайте теплыми.

Этот гарнир отлично подойдет к любому виду мяса, будь то стейк, шашлык или запеченная курица.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 09:13
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

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Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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