Дары осени: рецепт картофельной запеканки с грибами

Блюда из картофеля давно завоевали популярность, а в сочетании с грибами – это одно из самых выигрышных яств. Тем более что осень предполагает неплохой урожай грибов. Если вы любитель этих продуктов, смело беритесь за приготовление запеканки по этому рецепту.
Картофельная запеканка с грибами
Ингредиенты
- Картофель – 500 грамм
- Грибы – 300 грамм
- Лук репчатый – 1 штука
- Сливки – 200 мл
- Твердый сыр – 100 грамм
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Инструкции
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Грибы нарежьте пластинками, лук – полукольцами.
- Обжарьте грибы и лук на растительном масле до золотистого цвета.
- В форму для запекания выложите слоями картофель, грибы с луком, чередуя их.
- Сливки слегка подогрейте, добавьте соль и перец.
- Залейте сливками запеканку, сверху посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 40-50 минут.
- Подавайте горячей.