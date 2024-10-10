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Четверг 10 октября

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Пугачева начала вывозить замок из Грязи по частям

Пугачева начала вывозить замок из Грязи по частям
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Алла Пугачева задумалась о ценном имуществе.

Уехавшая певица Алла Пугачева из-за безуспешных попыток продать дом в Грязи начала вывозить замок по частям. Так стало известно, что Примадонна предприняла попытку отправить за рубеж антиквариат, который оценили в 20 миллионов долларов. Как выяснили журналисты, помощники исполнительницы хита "Айсберг" провели инвентаризацию ценностей, находящихся в особняке эмигрантов. Среди предметов оказались французская люстра и ваза позапрошлого века, а также многочисленные статуэтки и картины еще более раннего времени.

Имущество было оформлено на мужа певицы, иноагента Максима Галкина*. Ценности планировалось отправить из Шереметьево, однако возникли трудности с документами.

По данным прессы, коллекция звездной пары может стоить более 20 млн рублей. Многие из предметов уникальны и имеют не только художественную, но и историческую ценность. Среди них картины Доменика Пулиго, Леонардо да Винчи.

Напомним, Пугачева покинула Россию вслед за своим мужем в 2022 году. Все это время они вынуждены скитаться, поскольку обстановка в мире достаточно неспокойна. Лето Примадонна с детьми провела в Прибалтике, переехав туда из Кипра, где для Аллы Борисовны слишком жаркий климат. После этого СМИ сообщали о том, что видели семейство в Израиле. Но недавно появилась информация, что свой дом в этой стране они оставили около года назад.

*признан в России иностранным агентом.

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10 октября 2024, 13:35
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Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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