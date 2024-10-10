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Четверг 10 октября

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Всплыли сенсационные подробности развода Шнурова с женой: жесткие правила и денежный вопрос

Всплыли сенсационные подробности развода Шнурова с женой: жесткие правила и денежный вопрос
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Сергей Шнуров оказался в центре внимания из-за своего развода с четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Этот брак, продлившийся шесть лет, завершился неожиданно для многих поклонников.

Суд по делу о разводе назначен на 21 октября, и, судя по всему, пара намерена разойтись мирно, без громких скандалов и дележа имущества. С самого начала их отношений Шнуров и Абрамова привлекали внимание общественности.

Ольга, дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, казалась идеальным дополнением к образу рокера. Однако с течением времени их брак стал источником противоречий и слухов. На фоне изменений в личной жизни Шнурова его карьера также претерпела значительные трансформации. Из бунтаря и провокатора он неожиданно превратился в интеллигента с жесткими рамками, установленными супругой.

Согласно информации, опубликованной на сайте мировых судей Москвы, Ольга подала иск о разводе 16 сентября. Первое заседание состоялось 3 октября, а финальное решение будет принято 21 октября. В отличие от многих звездных разводов, этот процесс обещает быть достаточно тихим. Однако что же могло пойти не так в их отношениях?

Проблемы начались с того момента, когда Ольга взяла на себя финансовые дела мужа. Она установила строгие правила: минимизация алкоголя, исключение экстремальных видов спорта и контроль за питанием. Шнуров, который всегда славился своей свободой и независимостью, оказался под жестким контролем. "Когда переехал — не помню, наверное, был я бухой", — такие строки из его песен теперь кажутся особенно актуальными.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: соцсети

Критика со стороны бывших участников группы "Ленинград" также не заставила себя ждать. Стас Барецкий открыто заявил, что именно Ольга стала причиной распада прежнего задорного формата группы. Он утверждал, что с ее приходом "Ленинград" утратил свою уникальность и стал менее интересным.

Несмотря на это, Шнуров не раз подчеркивал, что чувствует себя счастливым в браке. На пресс-конференции перед прощальным концертом он говорил о любви к Ольге и их детям. Однако за кулисами этой идеальной картины скрывались проблемы. Помощница Шнурова Анастасия Кулигина, работавшая в семье два года, описала Ольгу как «суровую хозяйку» с завышенными требованиями. В декабре 2022 года разразился скандал: Ольга обвинила Анастасию в краже 5,5 миллиона рублей, что привело к условному сроку для помощницы.

Мать Кулигиной утверждает, что ее дочь старалась изо всех сил поддерживать порядок в доме Шнуровых и заботилась о семье. Однако Ольга не проявила благодарности и даже не поблагодарила Анастасию за труд. Это лишь усугубило напряжение в их отношениях.

Сейчас, когда пара готовится к разводу, многие задаются вопросом: что же произошло? Возможно, жесткие рамки и требования Ольги стали причиной того, что Шнуров почувствовал себя подкаблучником. Его трансформация из свободного артиста в "тихую мышь" вызывает недоумение у поклонников и критиков.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 17:27
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: соцсети
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