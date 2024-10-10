Уставшая от горя экс-звезда "Блестящих" Ольга Орлова сбежала из дома

Ольга Орлова уже давно не выступает на сцене, а предпочитает тихую семейную жизнь.

Певица, экс-звезда "Блестящих" Ольга Орлова очень активно ведет соцсети. Она постоянно публикует домашний контент, где показывает свою маленькую дочь и питомцев. У Оли, как сообщает СМИ, живут четыре собаки и кошка, всех она забрала из приюта или подобрала на улице. Исполнительница не против взять еще животных, но у них с мужем договоренность, что на этом пока любительница четвероногих остановится.

Ее питомцам, и правда, можно даже позавидовать. Ведь за ними осуществляется постоянных уход, они спят в постели, а одна из собак и вовсе первый год жизни воспитывала ее дочь, как призналась певица. То есть к животным в семье Орловой такое же чуткое отношение, как и к детям. Поэтому неудивительно, что артистка переживает из-за состояния здоровья пса Бруно, который сейчас борется за свою жизнь.

Ольга постоянно рассказывает о бессонных ночах и бесконечных капельницах и делится бедой с подписчиками. Те, к слову, реагируют по разному: кто-то понимает и поддерживает своего кумира, а другие высказываются, что нельзя так сильно привязываться к братьям нашим меньшим.

Уставшая от горя Орлова опубликовала фото, где показала, что сбежала из дома, чтобы развеяться.

Она немного смогла отвлечься от домашних забот и поднять себе настроение покупками. Артистка очень переживает, что Бруно не выкарабкается, поэтому старается все время находиться рядом.